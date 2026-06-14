FAVORITA EM CAMPO

Apontada como uma das forças do Mundial, a Holanda encara o Japão neste domingo em busca de uma largada com vitória no Grupo F.

A Holanda inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 neste domingo (14) diante do Japão. Veja abaixo onde assistir ao duelo, que acontece às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F.

Além de Holanda e Japão, a chave conta com Suécia e Tunísia, que também entram em campo neste domingo. Por isso, a rodada pode começar a definir os primeiros rumos do grupo.

Onde assistir Holanda x Japão

Os torcedores poderão acompanhar a partida por diferentes plataformas.

Confira as opções de transmissão:

TV Globo (TV aberta)

SBT (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

CazéTV (YouTube e Disney+)

NSports (streaming)

Ge TV (streaming)

Holanda chega como favorita

A seleção holandesa chega ao Mundial cercada de expectativa após uma sequência positiva de resultados. Nos últimos dez jogos, a equipe sofreu apenas uma derrota.

Além disso, a Holanda tenta voltar a fazer uma campanha de destaque após cair nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, os holandeses foram eliminados pela Argentina, que acabou conquistando o título.

Por outro lado, o Japão busca surpreender e iniciar a competição com um resultado positivo diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Baixa importante antes da estreia

Um dos pontos fortes da seleção holandesa é o sistema defensivo. No entanto, a equipe perdeu uma peça importante antes do início da competição.

O zagueiro Jurriën Timber, do Arsenal, sofreu uma lesão na virilha e acabou cortado da Copa do Mundo.

Mesmo assim, a Holanda segue como uma das favoritas para avançar às oitavas de final. Além disso, a seleção aposta na força coletiva para compensar a ausência do defensor.

Dessa forma, os holandeses chegam para a estreia tentando confirmar o favoritismo e largar na frente na disputa por uma vaga na próxima fase.

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