transformação social

Diretor Institucional da S&N Global Media®️, Flávio Vitor Santiago detalha a proposta da iniciativa e os planos para fortalecer ações voltadas à transformação social

Em um contexto em que organizações privadas têm ampliado sua atuação em projetos de impacto social, o Instituto Diferenciando | S&N®️ surge como uma das iniciativas vinculadas à S&N Global Media®️, grupo brasileiro fundado no Amazonas em 2020. A proposta é desenvolver ações voltadas à educação, ao desenvolvimento humano e ao fortalecimento de valores sociais.

Em entrevista ao Em Tempo, Flávio Vitor Santiago, Diretor Institucional da S&N Global Media®️, falou sobre a origem do projeto, seus objetivos e os desafios de estruturar uma iniciativa social comprometida com resultados de longo prazo.

Em Tempo: Como nasceu a ideia do Instituto Diferenciando | S&N®️?

Flávio Vitor Santiago: O Instituto nasceu a partir da compreensão de que informação e educação têm potencial para transformar realidades. Dentro do ecossistema S&N, percebemos a necessidade de criar uma frente dedicada ao impacto social, capaz de desenvolver iniciativas voltadas ao crescimento humano e à valorização das pessoas.

Em Tempo: Qual é a missão do Instituto?

Flávio Vitor Santiago: Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento de indivíduos e comunidades por meio de ações educativas, projetos de formação e iniciativas que incentivem cidadania, responsabilidade e protagonismo. Acreditamos que transformar vidas exige compromisso, continuidade e sensibilidade às necessidades locais.

Em Tempo: Quais áreas deverão receber maior atenção?

Flávio Vitor Santiago: A educação é um dos pilares centrais, mas também queremos atuar em temas relacionados ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de competências e ao fortalecimento de valores humanos. O objetivo é criar oportunidades que ajudem as pessoas a enxergar novas possibilidades para seu futuro.

Em Tempo: De que forma o Instituto se relaciona com a S&N Global Media®️?

Flávio Vitor Santiago: O Instituto Diferenciando | S&N®️ integra o ecossistema da S&N Global Media®️, grupo responsável por iniciativas nas áreas de mídia, educação e desenvolvimento institucional. Embora tenha identidade e objetivos próprios, compartilha do propósito do grupo de gerar impacto positivo e construir projetos que ultrapassem fronteiras.

Em Tempo: Quais são os próximos passos da iniciativa?

Flávio Vitor Santiago: Estamos avançando na estruturação institucional do Instituto e na construção de parcerias que permitam ampliar nosso alcance. Queremos desenvolver projetos sólidos, com responsabilidade e foco em resultados concretos para as pessoas beneficiadas pelas ações.

Para Flávio Vitor Santiago, o maior desafio está em garantir que iniciativas sociais sejam conduzidas com planejamento e visão de longo prazo.

“A transformação social não acontece de forma imediata. Ela é construída diariamente, por meio de ações consistentes e do compromisso genuíno com as pessoas. Nosso objetivo é contribuir para que mais indivíduos tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento e crescimento”, afirma Santiago.

Ao apostar em educação e desenvolvimento humano como instrumentos de mudança, o Instituto Diferenciando | S&N®️ busca consolidar uma atuação baseada na construção de oportunidades e no incentivo ao protagonismo social – reforçando o papel das organizações na promoção de impactos positivos dentro das comunidades onde estão inseridas.

Leia mais: