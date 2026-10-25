ELEIÇÕES 2026

Imagem exibida na TV Tiradentes aponta vantagem de Omar Aziz e Lula no Amazonas, mas divulgação da boca de urna foi suspensa pela Justiça.

Omar Aziz (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem à frente nas disputas pelo Governo do Amazonas e pela Presidência da República, respectivamente, segundo números exibidos em uma imagem de pesquisa de boca de urna divulgada neste domingo (25) na TV Tiradentes, por Ronaldo Tiradentes.

No levantamento apresentado, Omar Aziz aparece com 61% dos votos válidos no Amazonas, enquanto Maria do Carmo (PL) registra 39%. Na capital, Omar tem 53%, contra 47% da adversária. Já no interior, o senador alcança 70,7%, enquanto Maria do Carmo soma 29,3%.

Na disputa presidencial, Lula aparece com 54,9% dos votos válidos no estado, contra 45,1% de Flávio Bolsonaro (PL). Entretanto, os números variam conforme a região. Na capital, Flávio registra 51,7%, enquanto Lula tem 48,3%. No interior, o candidato do PL aparece com 62,9%, contra 37,1% do petista.

Divulgação da pesquisa

A imagem identifica o instituto Pontual e apresenta a data de publicação de 25 de outubro de 2026. No entanto, a divulgação da pesquisa de boca de urna foi suspensa pela Justiça Eleitoral, que também proibiu a divulgação dos números presidenciais. Por isso, os percentuais apresentados não devem ser tratados como resultado oficial da votação.

A confirmação dos vencedores depende da apuração oficial da Justiça Eleitoral.

Leia mais

Resultado do 2º turno das Eleições 2026: veja a apuração e quem ganhou