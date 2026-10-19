ESQUEMA DE SEGURANÇA

Profissionais foram posicionados na cobertura do anfiteatro da Ponta Negra, acima das arquibancadas, durante o “Bloquinho do 22”, nesta segunda-feira (19).

Atiradores de elite foram posicionados na cobertura do anfiteatro da Ponta Negra, acima das arquibancadas, durante o evento político “Bloquinho do 22”, realizado nesta segunda-feira (19), na zona oeste de Manaus. A mobilização ocorre durante a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e de outras lideranças nacionais no ato de apoio à candidata ao Governo do Amazonas, Professora Maria, da coligação Mudar é Urgente (PL/Novo).

No local, os profissionais ocupam um ponto elevado da estrutura, com vista para a área do evento. O posicionamento faz parte do esquema de segurança preparado para acompanhar os parlamentares e as demais lideranças políticas.

Além disso, o ato está marcado para as 19h, no complexo turístico da Ponta Negra. A mobilização integra a agenda de campanha de Professora Maria durante o segundo turno das eleições no Amazonas.

Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira participam do ato

Flávio Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira chegaram a Manaus nesta segunda-feira (19) para participar do evento. Antes do encontro, os dois parlamentares divulgaram convites nas redes sociais.

Em um vídeo publicado na internet, Flávio apareceu ao lado de Professora Maria e do deputado federal Capitão Alberto Neto ao anunciar sua chegada à capital amazonense.

“Alô, Amazonas, meu coração! Já estamos aqui na área com a Professora Maria”, afirmou o senador.

Por sua vez, Nikolas Ferreira também convocou apoiadores para a mobilização. “Estamos aqui em Manaus e quero chamar você para hoje, Bloquinho 22, às 19h, lá na Ponta Negra. Bora!”, declarou.

Outras lideranças nacionais são esperadas

Além de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, a organização anunciou a participação de Lucas Pavanato, Zé Trovão, Marcel van Hattem, Jeffrey Chiquini e Fernando Holiday.

Com isso, o evento reúne representantes nacionais ligados à direita em apoio à candidatura de Professora Maria. A mobilização ocorre na reta final do segundo turno, período em que as campanhas intensificam agendas públicas para reunir apoiadores.

Em declaração sobre o encontro, a candidata afirmou que a mobilização pretende defender a democracia e promover mudanças no país e no Amazonas. Ela também associou a presença das lideranças nacionais à força política de sua candidatura.

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