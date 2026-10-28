CONCURSO PÚBLICO

Convocados são 1.350 professores e 150 pedagogos, com início das atividades previsto para janeiro de 2027.

Manaus (AM) – Mais 1.500 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed) serão convocados pela Prefeitura de Manaus para reforçar a rede municipal de ensino a partir de janeiro de 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, pelo prefeito Renato Junior. Do total, 1.350 vagas são para professores e 150 para pedagogos.

Os profissionais estão no cadastro de reserva do concurso 001/2025. Segundo o prefeito, os mil professores previstos inicialmente no edital já foram chamados, assim como outros 576 candidatos que aguardavam no cadastro de reserva.

Com o novo chamamento, a prefeitura chega a 2.076 convocados do cadastro de reserva e a 3.076 convocações desde a homologação do concurso.

Entrada dos profissionais em 2027

De acordo com Renato Junior, a decisão foi tomada após uma solicitação feita pelas redes sociais e uma análise da situação financeira do município e do quadro de profissionais da Semed.

“Foi um pedido que chegou pelas minhas redes sociais. Eu pedi uma análise profunda da questão financeira e do quadro de profissionais da secretaria de Educação, e hoje tenho a alegria de fazer esse anúncio. A partir de janeiro de 2027, vocês começam a trabalhar já concursados, nomeados, fazendo parte desse time de gente que trabalha”, afirmou.

Os novos servidores devem ocupar postos atualmente preenchidos por profissionais contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). Conforme a prefeitura, a medida permite ampliar o número de efetivos sem aumentar as despesas municipais.

Reforço na rede municipal de ensino

O anúncio foi realizado ao lado do secretário municipal de Educação, Arone Bentes, dos subsecretários Dalmir Salazar e Luciano Mota e do diretor de Recursos Humanos da Semed, Thiago Correia.

O secretário destacou que a convocação contribui para a continuidade do trabalho pedagógico e fortalece o vínculo dos profissionais com as escolas e as comunidades.

“Professor concursado é sinônimo de continuidade, de vínculo com a escola e com a comunidade. Ao chamar mais 1.350 professores e 150 pedagogos, a prefeitura renova o quadro da Semed e dá mais estabilidade ao trabalho pedagógico nas salas de aula. Quem ganha com isso são as nossas crianças”, afirmou.

Onde consultar a lista de convocados

A lista dos aprovados convocados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Os candidatos devem acompanhar as orientações divulgadas pela Semed para verificar os prazos e a documentação necessária para a posse.

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