SAÚDE

Confira o guia completo com sinais de alerta e opções de hospital com pronto-socorro pediátrico em São Paulo.

A febre infantil não é uma doença em si, mas uma reação de defesa do organismo contra vírus e bactérias. Quando o termômetro aponta a partir de 37,8 °C, a primeira atitude indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é avaliar o estado geral do paciente, em vez de correr imediatamente para o hospital.

Diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e consensos da Academia Americana de Pediatria (AAP) reforçam que o aumento da temperatura corporal desacelera a replicação de microrganismos. Trata-se de uma resposta biológica que ativa células de defesa no sangue.

Muitos pais enfrentam a chamada “febrefobia”, termo cunhado em 1980 pelo pediatra Barton Schmitt em um estudo clássico publicado na revista Pediatrics. A pesquisa mostrou que o receio injustificado de sequelas neurológicas leva ao uso precoce de antitérmicos e à busca desnecessária por prontos-socorros.

Salvo em cenários raros de hipertermia ambiental ou condições genéticas específicas, a febre provocada por infecções não danifica o cérebro. As convulsões febris, que assustam tantas famílias, afetam cerca de 2% a 5% das crianças entre 6 meses e 5 anos, segundo a SBP. Elas decorrem da velocidade de subida da temperatura em cérebros ainda imaturos, sem deixar lesões permanentes na imensa maioria dos casos.

O que a medicina diz sobre a febre infantil

Se a criança continua ativa, aceita líquidos e brinca assim que o pico de temperatura cede, o quadro costuma permitir acompanhamento domiciliar nas primeiras 48 a 72 horas. Por outro lado, a presença de desidratação, manchas pelo corpo ou prostração intensa exige intervenção médica rápida para evitar complicações.

A regra muda de figura dependendo da idade do paciente e da presença de sintomas combinados. Saber distinguir um quadro viral comum de uma infecção bacteriana grave poupa a criança do estresse de uma sala de espera e assegura socorro rápido nas situações que realmente pedem conduta hospitalar.

Quando observar a criança em casa com segurança

A conduta inicial depende do comportamento geral do paciente. Se a febre surgiu há menos de 48 horas e não vem acompanhada de alertas clínicos, a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde consiste em repouso e vigilância:

Hidratação constante: ofereça água, água de coco, soro caseiro ou leite materno em pequenos volumes para evitar desidratação decorrente da perda de calor e suor.

ofereça água, água de coco, soro caseiro ou leite materno em pequenos volumes para evitar desidratação decorrente da perda de calor e suor. Ambiente arejado e roupas leves: agasalhar demais a criança retém calor corporal e eleva a temperatura de forma artificial.

agasalhar demais a criança retém calor corporal e eleva a temperatura de forma artificial. Uso racional de medicamentos: analgésicos e antitérmicos prescritos previamente pelo pediatra devem focar o alívio do desconforto ou da dor, nunca na busca cega por manter o termômetro cravado em 36,5 °C.

analgésicos e antitérmicos prescritos previamente pelo pediatra devem focar o alívio do desconforto ou da dor, nunca na busca cega por manter o termômetro cravado em 36,5 °C. Banhos mornos: apenas se trouxerem sensação de relaxamento. Duchas frias ou compressas com álcool são contraindicadas pela SBP por provocarem tremores, vasoconstrição e risco de intoxicação.

Sinais de alerta: quando procurar o pronto-socorro

A atenção deve se voltar para a presença de fatores de gravidade associados ao quadro febril. Nesses cenários, a avaliação clínica imediata se faz obrigatória:

Idade inferior a 3 meses – bebês nessa faixa etária possuem sistema imune vulnerável. Qualquer temperatura axilar a partir de 38 °C exige atendimento imediato para afastar sepse neonatal e infecções bacterianas ocultas. Alteração no padrão respiratório – respiração muito rápida, chiado no peito, esforço visível nas costelas ou batimento das asas do nariz indicam comprometimento pulmonar. Prostração persistente – a criança permanece sonolenta, apática e sem contato visual mesmo depois que a febre diminui com antitérmico. Manchas na pele – pequenas pontuações vermelhas ou arroxeadas na pele que não desaparecem ao serem pressionadas pedem atendimento rápido para descartar meningococcemia. Vômitos contínuos e recusa total de líquidos – incapacidade de reter hidratação via oral por mais de algumas horas, com diminuição de fraldas molhadas ou choro sem lágrimas. Rigidez de nuca ou irritabilidade extrema – choro inconsolável ao toque, dor aguda ao tentar encostar o queixo no peito ou episódios de convulsão.

Atendimento especializado na capital paulista

Quando a febre vem acompanhada de sinais de alarme, dispor de uma estrutura de urgência com triagem pediátrica ágil encurta o tempo até o diagnóstico e reduz o risco de contaminação cruzada. Nesses momentos de tensão, ter clareza sobre qual caminho seguir evita idas e vindas pela cidade.

A unidade pediátrica do Vila Nova Star reúne leitos de observação, equipe médica de plantão contínuo e infraestrutura tecnológica de ponta. A instituição faz parte da rede hospitalar premiada em ranking global da revista Newsweek, destacando-se pelos protocolos clínicos e pelo suporte em casos de alta complexidade.

Monitorar o comportamento da criança, manter a hidratação e buscar atendimento especializado logo aos primeiros sinais de perigo continua sendo a fórmula mais segura para proteger os pequenos.

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