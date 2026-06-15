Proteção

Casos acompanhados pela Procuradoria Especial revelam um padrão de manipulação que se repete

A deputada estadual Débora Menezes (PL), coordenadora da Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), está acompanhando, desde esta quinta-feira (11/6), denúncias graves de abuso e aliciamento de crianças e adolescentes recebidas nas últimas semanas no Amazonas. A parlamentar informou que a Procuradoria Especial está prestando suporte integral às famílias afetadas, em articulação direta com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Os casos acompanhados pela Procuradoria Especial revelam um padrão de manipulação que se repete e que começa, em geral, com a construção de uma relação de confiança com a família da vítima. Débora Menezes alertou que ambientes aparentemente seguros, incluindo espaços religiosos, esportivos e comunitários, podem ser utilizados por abusadores para se aproximar de crianças e adolescentes, e que o comportamento de vigilância das famílias é a principal barreira de proteção.

“A proteção das nossas crianças e adolescentes é inegociável. O abusador não tem cara, não tem perfil único e pode estar em qualquer lugar. Por isso, o alerta às famílias é urgente: observem o comportamento dos seus filhos. Mudanças repentinas, medo, isolamento ou qualquer atitude que não pareça normal não podem ser ignorados. Fique de olho em cada sinal, por menor que seja, e não hesite em denunciar. A Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente está aqui para apoiar cada família que precisar”.

Orientação às famílias

Em todos os casos acompanhados, a equipe da Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente orientou as famílias sobre os procedimentos legais para o registro formal da denúncia junto à DEPCA, garantindo que as vítimas tenham acesso ao suporte jurídico e psicológico necessário. A deputada ressaltou que a revitimização, prática comum em que aliados do investigado tentam descredibilizar as vítimas, é também uma forma de violência e que sua equipe está atenta para coibir qualquer tipo de intimidação.

A defesa dos direitos de crianças e adolescentes é uma das frentes centrais do mandato de Débora Menezes na Aleam. A parlamentar tem atuado na construção de uma rede de proteção que envolve famílias, comunidades, órgãos de segurança pública e entidades de assistência social, com o objetivo de criar canais de denúncia acessíveis e garantir respostas rápidas do Estado diante de casos de abuso e exploração.

“Lugar de abusador é na cadeia, não importa o espaço ou o cargo que ele ocupe. Vou lutar até que cada um desses criminosos responda perante a Justiça. E convoco cada família amazonense a fazer parte dessa rede de proteção: me sigam, compartilhem informação, denunciem. Cada denúncia que chega até nós é uma criança que pode ser protegida. Esse mandato é e sempre será pela nossa infância”.

As famílias que tiverem conhecimento de casos de abuso ou aliciamento de crianças e adolescentes podem acionar a DEPCA pelo número 181 (Disque-Denúncia) ou pelo Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos, disponível 24 horas por dia. A Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente da Aleam também recebe denúncias e oferece orientação jurídica gratuita. Débora Menezes reforçou que todas as denúncias são tratadas com sigilo absoluto e que a proteção da vítima é sempre a prioridade.

(*) Com informações da assessoria

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