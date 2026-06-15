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Abertura do procedimento consta em publicação oficial do Diário Oficial do MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um procedimento para investigar uma possível prática de nepotismo envolvendo o vereador Kennedy Marques (MDB). O caso acoanteceu em um dos gabinetes da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A apuração foi motivada pela nomeação de duas mulheres que teriam mantido relacionamento com o parlamentar para cargos de livre nomeação. As servidoras em questão foram identificadas como Agineia Maia Botelho e Vilene Maria de Lima.

A medida foi determinada pelo promotor de Justiça Hilton Serra Viana, responsável pela 78ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Patrimônio Público.

A abertura do procedimento consta em publicação oficial do Diário Oficial do MPAM.

Denúncia

O caso teve origem em uma denúncia encaminhada ao Ministério Público. Após uma análise preliminar que não permitiu o encerramento da demanda, o órgão decidiu ampliar as investigações por meio da instauração de um procedimento preparatório, etapa que possibilita a realização de novas diligências e a coleta de informações adicionais.

O objetivo da Promotoria é esclarecer se as nomeações observam os princípios constitucionais que regem a administração pública, entre eles a legalidade, a impessoalidade e a moralidade administrativa.

Resposta

O EM TEMPO procurou o vereador Kennedy Marques para comentar o caso. No entanto, não houve manifestação até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Eleito vereador de Manaus em 2020, Kennedy Marques figurou entre os candidatos mais votados da capital, conquistando a sexta colocação geral.

Nas eleições seguintes, renovou seu mandato com 14.548 votos, alcançando a quinta posição entre os parlamentares mais votados.

Conhecido por sua atuação em defesa da causa animal, trabalho que desenvolve há quase duas décadas, o vereador tem como uma de suas principais bandeiras o resgate, acolhimento e proteção de animais em situação de vulnerabilidade.

Em 2015, criou a Associação de Ativistas de Proteção Animal Anjos de Rua, entidade responsável por promover mais de 150 mil castrações em Manaus. O projeto é considerado uma das maiores iniciativas de controle populacional de cães e gatos a baixo custo do país, contribuindo para o bem-estar animal e para a saúde pública.

Durante a legislatura de 2020 a 2024, destacou-se entre os parlamentares mais produtivos da Câmara Municipal de Manaus, ocupando a quinta posição em desempenho legislativo.

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