Amazonas

Prefeito discutiu obras, reparos e ampliação dos serviços da concessionária durante reunião com a direção da Energisa.

Manaus (AM) – O prefeito Renato Junior recebeu, nesta segunda-feira (15), o presidente do Grupo Energisa, Nicolas Manfredi, para discutir a ampliação e a melhoria dos serviços prestados pela concessionária à população manauara. A reunião aconteceu na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na zona Oeste da capital.

Durante o encontro, Renato Junior cobrou mais eficiência na execução das obras realizadas pela empresa na cidade. Além disso, reforçou a necessidade de acelerar os reparos e reduzir os impactos causados à população.

Prefeitura cobra melhorias em obras da Energisa

Entre os principais temas debatidos esteve a situação das intervenções realizadas na avenida Cosme Ferreira, uma das vias mais movimentadas de Manaus.

A Prefeitura de Manaus destacou a necessidade de aprimorar a condução das obras. Segundo a administração municipal, a medida busca garantir mais segurança, melhorar a mobilidade urbana e reduzir transtornos para moradores e motoristas que utilizam a região diariamente.

Além disso, o município defendeu maior agilidade na conclusão dos serviços e mais qualidade na recuperação das áreas afetadas pelas intervenções.

Renato Junior destaca parceria para melhorar serviços

Após a reunião, o prefeito avaliou o encontro de forma positiva e ressaltou a importância do diálogo entre a prefeitura e a concessionária.

“Manaus é a nossa casa e quem trabalha aqui também precisa ajudar a cuidar dela. Tivemos uma conversa firme para cobrar mais qualidade nas obras, mais agilidade nos serviços e mais respeito com a população. Queremos que as concessionárias contribuam para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da vida dos manauaras”, afirmou Renato Junior.

Expansão dos serviços entra na pauta

Além das obras em andamento, a reunião também abordou a ampliação dos serviços oferecidos pela Energisa em Manaus.

Segundo a prefeitura, o diálogo busca fortalecer a parceria institucional e ampliar a capacidade de atendimento às demandas da população. Dessa forma, o município pretende garantir melhorias na infraestrutura urbana e mais eficiência nos serviços essenciais.

Por fim, a gestão municipal reafirmou o compromisso de acompanhar as ações das concessionárias e acelerar projetos que contribuam para o desenvolvimento da capital amazonense.

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