Semsa

Novos profissionais aprovados no concurso da Semsa vão atuar em UBSs, USFs e novas unidades da rede municipal.

Publicado em 26 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – O Renato Junior assinou, nesta segunda-feira (25), o decreto de nomeação de 48 médicos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa). A medida amplia o atendimento nas unidades de saúde da capital e reforça a assistência às famílias manauaras.

Os nomes dos profissionais serão publicados no Diário Oficial do Município (DOM). Os médicos atuarão em UBSs, USFs e também nas novas unidades que a prefeitura pretende inaugurar.

Renato Junior reforça atendimento na saúde municipal

Durante o anúncio, Renato Junior destacou que a convocação fortalece a rede pública de saúde e amplia o cuidado com a população.

“São mais médicos chegando às nossas UBSs e USFs. Vamos ampliar o atendimento nas unidades já existentes e também nas novas estruturas que serão entregues pela prefeitura”, afirmou.

Além disso, o prefeito ressaltou que os novos profissionais vão reforçar o acolhimento e o atendimento às famílias em diferentes regiões da cidade.

Novos médicos vão atuar em várias especialidades

A nova convocação contempla profissionais de diferentes áreas da medicina.

Entre as especialidades nomeadas estão:

clínico geral (20h e 40h);

ginecologia e obstetrícia;

pediatria;

cardiologia;

ultrassonografia;

infectologia;

neonatologia.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, os profissionais devem procurar a Semsa para apresentar a documentação necessária e concluir o processo de nomeação.

Prefeitura amplia cobertura da atenção básica

De acordo com a prefeitura, os médicos vão integrar equipes que já atuam na rede municipal e também reforçar novas estruturas em fase de entrega.

Nagib Salem afirmou que a chegada dos profissionais fortalece a cobertura da atenção primária em Manaus.

“A proposta é ampliar a assistência e garantir mais profissionais nas unidades que precisam reforçar as equipes”, destacou.

Concurso da Semsa já convocou mais de 3 mil profissionais

Com a nova nomeação, a Prefeitura de Manaus chega a 3.296 convocados no concurso público da Semsa de 2021.

Desse total, 1.295 profissionais vieram do cadastro reserva.

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