pratos típicos

Pratos típicos à base de milho, macaxeira, coco e amendoim ganham espaço nos restaurantes da capital e impulsionam o setor de alimentação

Mais do que opções gastronômicas sazonais, os pratos típicos das festas juninas carregam histórias, tradições e lembranças que atravessam gerações. Em Manaus, restaurantes têm ampliado a presença de receitas tradicionais nos cardápios para proporcionar experiências que despertam a memória afetiva dos clientes.

Preparações à base de milho, macaxeira, coco e amendoim, ingredientes clássicos dos arraiais, conquistam espaço nos estabelecimentos e atraem consumidores em busca de sabores associados à infância, aos encontros familiares e às celebrações populares.

Ao mesmo tempo, a valorização da culinária típica fortalece uma cadeia produtiva que envolve fornecedores, pequenos empreendedores e empresas do setor de alimentação. O movimento também beneficia negócios de food service que aproveitam a sazonalidade para aumentar as vendas.

Setor acompanha aumento da demanda

Empresas fornecedoras observam o crescimento da procura por insumos e produtos utilizados na produção dos pratos tradicionais. Entre elas está o Grupo Queiroz, que atende restaurantes, lanchonetes e outros empreendimentos do segmento.

Para a gerente de Marketing do Grupo Queiroz, Helen Correa, o comportamento do consumidor reforça a importância da cultura regional na gastronomia.

“Os arraiais movimentam toda a cadeia do food service, desde os fornecedores até os restaurantes. O que percebemos é que os clientes valorizam sabores que fazem parte da sua história e da identidade regional. Por isso, ingredientes tradicionais como milho, coco e amendoim ganham destaque nos cardápios e impulsionam a procura por insumos utilizados na produção desses pratos”, afirma.

Receitas tradicionais seguem entre as mais procuradas

No restaurante Sabor a Mi, um dos mais tradicionais da capital amazonense, os sabores típicos desta época do ano figuram entre os preferidos do público. De acordo com o administrador Ricardo Felicori, pratos como pirarucu de casaca, vatapá, caruru e lasanha estão entre os mais solicitados pelos clientes. Além disso, receitas como pato no tucupi costumam ser encomendadas para confraternizações e encontros familiares.

“A influência das festas juninas e também da culinária nordestina é muito forte na nossa região. Os clientes buscam esses pratos tanto no buffet quanto para encomendas, especialmente quando querem reunir amigos e familiares em casa. São receitas que fazem parte da memória das pessoas”, afirma.

Segundo ele, o sucesso dessas preparações está diretamente ligado à carga emocional que carregam.

“Cada época do ano tem seus sabores característicos. Assim como acontece com a rabanada no período de Natal, os pratos juninos despertam expectativas e lembranças. Tem cliente que espera o ano inteiro para consumir determinadas receitas porque elas remetem a momentos especiais da vida”, explica.

A força da memória afetiva na gastronomia

A relação entre comida e lembranças também aparece com frequência no contato diário com os consumidores. Para Ricardo, ingredientes, aromas e modos de preparo funcionam como gatilhos que transportam as pessoas para momentos marcantes da vida.

“Muitas dessas receitas trazem recordações da infância, da casa dos pais ou dos avós, das festas que frequentavam quando eram crianças. Às vezes é um ingrediente, uma forma de preparo ou simplesmente um aroma que faz a pessoa voltar no tempo. Existe uma memória afetiva e também gustativa muito forte ligada a esses pratos”, destaca.

Dessa forma, os restaurantes utilizam cada vez mais a valorização das experiências afetivas como estratégia para fortalecer o relacionamento com o público e diferenciar seus cardápios em períodos sazonais. Ao transformar sabores tradicionais em experiências emocionais, os estabelecimentos criam conexões duradouras com os clientes e ajudam a preservar tradições culturais.

Pratos típicos permanecem no cardápio durante todo o ano

No restaurante Kilomania, os pratos associados às festas juninas não se limitam ao mês de junho. Conforme explica a proprietária Lilian Guedes, receitas como vatapá, caruru, pirarucu de casaca e banana frita permanecem disponíveis durante todo o ano devido à procura constante dos consumidores.

“Temos um cardápio variado, que muda todos os dias, mas esses são pratos que já fazem parte da cultura alimentar da região. Mesmo fora da temporada de festas juninas, os clientes procuram essas opções e por isso mantemos várias delas no cardápio regularmente”, afirma.

Ainda assim, a empresária observa um aumento da demanda durante o período dos arraiais.

“Nesta época, esses pratos ganham mais visibilidade e acabam sendo mais procurados. Muitas pessoas aproveitam para consumir receitas que costumam associar às festas juninas, seja no restaurante ou em encomendas para eventos”, destaca.

Gastronomia junina movimenta economia e preserva tradições

Além de aquecer o setor de alimentação, a valorização dos sabores típicos reforça a identidade cultural da região. Ao unir tradição, memória afetiva e gastronomia, os restaurantes transformam receitas populares em experiências que ultrapassam o ato de comer, fortalecendo laços emocionais e mantendo vivas as tradições que fazem parte da história de milhares de famílias.

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