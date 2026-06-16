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Senador visita Guajará, destaca investimentos na saúde e anuncia mais de R$ 9 milhões para infraestrutura e produção rural

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) iniciou nesta segunda-feira (15) uma série de agendas nos municípios da calha do Rio Juruá, no interior do Amazonas. Em Guajará, primeira parada da viagem, ele participou de encontros com moradores, visitou obras e serviços viabilizados por recursos destinados ao município, ouviu demandas da população e anunciou novos investimentos.

A agenda faz parte de uma caravana que percorrerá sete municípios da região com entrega de obras, prestação de contas do mandato e diálogo com a população.

UBS Fluvial amplia atendimento às comunidades ribeirinhas

Um dos principais compromissos da visita foi a inspeção da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Roberto Holanda. A embarcação foi construída com recursos destinados por Eduardo Braga e, há quase seis anos, leva atendimento médico, odontológico e exames às comunidades ribeirinhas da região.

Durante a visita, o senador destacou o papel das UBSs Fluviais na ampliação do acesso à saúde em localidades onde o deslocamento até a sede dos municípios pode levar horas ou até dias.

“Tenho muito orgulho de ter participado da implantação das UBSs Fluviais no Amazonas. Hoje são 45 unidades levando saúde para quem vive nas regiões mais distantes do nosso estado”, afirmou.

A UBSF Roberto Holanda possui consultório odontológico, salas de atendimento e laboratório de análises clínicas, implantado neste ano. A estrutura realiza exames de sangue, fezes e urina, além de testes rápidos para dengue e malária.

Unidade realizou milhares de procedimentos

Segundo informações apresentadas durante a visita, somente na última expedição a unidade realizou cerca de 1.800 exames laboratoriais e 4.850 procedimentos de saúde em 24 comunidades ribeirinhas.

“É gratificante voltar quase seis anos depois e encontrar essa unidade funcionando, chegando às comunidades e atendendo quem mais precisa”, destacou o senador.

Durante a agenda, Braga também relembrou investimentos realizados em Guajará durante sua gestão como governador, entre eles a construção do hospital do município.

Mais de R$ 9 milhões para infraestrutura e produção rural

Além dos encontros com moradores e lideranças locais, o senador visitou uma escola da rede pública e conversou com estudantes sobre as demandas da educação no município.

Na ocasião, Braga anunciou mais de R$ 9 milhões em máquinas e equipamentos destinados ao fortalecimento da produção rural e à melhoria da infraestrutura das estradas vicinais de Guajará.

Caravana seguirá por seis municípios

A programação continuará nos municípios de Ipixuna, Envira, Eirunepé, Itamarati, Carauari e Juruá. A agenda inclui visitas a obras, reuniões comunitárias e apresentação de ações voltadas ao desenvolvimento do interior do Amazonas.

“Vamos continuar trabalhando para fortalecer os municípios do interior, melhorar os serviços públicos e criar novas oportunidades para a população”, afirmou.

(*) Com informações da Assessoria

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