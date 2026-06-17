Amazonas

Oportunidades do processo seletivo EspEaD 2026 são para pós-graduação em Gestão Pública e Tecnologias Digitais; inscrições começam hoje (17).

Manaus (AM) – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) iniciou, nesta quarta-feira (17), as inscrições gratuitas para o Processo Seletivo Simplificado de Especialização a Distância (EspEaD 2026). Ao todo, estão sendo ofertadas 300 vagas para cursos de pós-graduação lato sensu, com prazo de inscrição aberto até as 17h do dia 6 de julho de 2026, conforme as regras estabelecidas no Edital n. 10/2026.

As oportunidades são voltadas para duas áreas de formação: Gestão Pública ou Tecnologias Digitais do Ensino Básico. As vagas são destinadas a profissionais que residam ou tenham facilidade de deslocamento para os municípios de Barreirinha, Borba, Carauari, Lábrea, Maués, Manaus, Pauini, Tabatinga, Tefé e Tonantins, cidades que abrigam os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Como se inscrever e requisitos

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site psconcursos.ufam.edu.br. A Compec orienta que o candidato faça a leitura minuciosa do edital de abertura antes de efetuar o cadastro.

Além de cumprir o critério de residência na localidade do polo ou em áreas próximas, é obrigatório apresentar o diploma ou o certificado de conclusão de curso de ensino superior devidamente reconhecido até a data da matrícula. Todas as atualizações oficiais e publicações de resultados complementares podem ser consultadas diretamente na página compec.ufam.edu.br.

Distribuição das vagas por município

As 300 vagas estão distribuídas de forma estratégica entre os cursos e polos do interior e da capital do Amazonas:

Gestão Pública: Borba (25 vagas), Maués (25 vagas), Manaus (50 vagas), Tabatinga (25 vagas) e Tefé (25 vagas).

Borba (25 vagas), Maués (25 vagas), Manaus (50 vagas), Tabatinga (25 vagas) e Tefé (25 vagas). Tecnologias Digitais do Ensino Básico: Barreirinha (20 vagas), Carauari (20 vagas), Lábrea (20 vagas), Manaus (40 vagas), Pauini (15 vagas), Tefé (20 vagas) e Tonantins (15 vagas).

Em todas as opções listadas, há reserva de vagas destinadas às políticas de ações afirmativas (cotas), além das oportunidades para a ampla concorrência.

Provas e funcionamento das aulas

O processo de seleção contará com uma prova objetiva aplicada no dia 26 de julho de 2026 nas cidades participantes. O exame terá duração de quatro horas, com abertura dos portões às 7h e início às 8h15 (sempre seguindo o horário de Manaus). O caderno de provas será composto por 10 questões de Língua Portuguesa (peso 1) e 26 questões de Conhecimentos Específicos (peso 2), totalizando 64 pontos possíveis. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com os locais de prova, será liberado a partir de 17 de julho.

O resultado final do certame está previsto para ser divulgado a partir do dia 14 de agosto de 2026. As aulas começam ainda no segundo semestre deste ano. Embora a maior parte do curso ocorra de forma remota (EAD), haverá atividades e encontros presenciais obrigatórios semanalmente nos respectivos polos da UAB, motivo pelo qual a comprovação de residência é exigida no ato da matrícula.

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