Expectativa

Camisa 10 participou de atividade coletiva com o grupo pela primeira vez nos Estados Unidos.

Estados Unidos – A Seleção Brasileira voltou a contar com Neymar em atividades com bola durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (17), o atacante participou, pela primeira vez, de uma parte do treinamento tático e técnico junto com o restante do elenco no centro de treinamento. A atividade teve os primeiros 15 minutos abertos para a cobertura da imprensa.

No período em que esteve no gramado com os companheiros, o craque realizou exercícios coletivos, trabalhos individuais de movimentação e participou da tradicional roda de “bobinho” com o grupo. A evolução médica ocorre a apenas dois dias da partida decisiva contra o Haiti. Até então, o jogador vinha sendo submetido a atividades restritas e controladas pelo departamento médico, sem integrar os trabalhos completos.

Primeiro contato no gramado

Na última terça-feira (16/06), o camisa 10 já havia ido a campo pela primeira vez desde que a delegação brasileira desembarcou em solo americano. Na ocasião, o atleta calçou as chuteiras e teve o primeiro contato leve com a bola, limitando-se a fazer embaixadinhas e exercícios simples de condução.

O retorno gradual traz alívio para os torcedores, já que o último jogo oficial de Neymar foi no dia 17 de maio. Na época, ele sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita durante a derrota do Santos para o Coritiba, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a lesão, ele desfalcou o clube e não entrou mais em campo.

Cautela de Carlo Ancelotti

Por conta do período de molho, o atacante desfalcou o Brasil nos amistosos preparatórios contra o Panamá e o Egito, além de ter ficado de fora da grande estreia da Seleção na Copa do Mundo contra o Marrocos.

Apesar do longo período de inatividade, Neymar foi mantido na lista final de convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para o Mundial. Logo após a chegada aos Estados Unidos, os exames de imagem apontaram uma evolução bastante positiva no quadro clínico da panturrilha. Mesmo com o avanço rápido, a comissão técnica reforça que segue adotando cautela máxima e não vai acelerar os prazos para liberar o jogador em atividades de altíssima intensidade ou impacto.

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