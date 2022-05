Belém (PA)- Com 26 anos de sucesso e muita história para contar e cantar, Calcinha Preta anuncia, para 20 de maio, o “CP Day”. Trata-se de um dia inteiro de lançamentos, de hora em hora.

Em suma, serão 24 músicas especiais, que, junto às faixas “Paulinha” e “Venha me amar”, já lançadas, compõem o DVD “Como não amar? – Ao vivo em Belém”, que chega às plataformas digitais via ONErpm e também em vídeo no YouTube.

Com produção da Faz Mídia, empresa especializada em conteúdo digital e produção, “Como não amar?” foi gravado em dezembro de 2021, na capital do Pará. Vale ressaltar que esse registro inédito foi o último em que Paulinha Abelha participou. A eterna musa da banda solta a voz em 16 músicas, ao lado dos colegas, entre elas: “Louca por Ti”, “Sonho lindo”, “Armadilha”, “Ainda te amo” e “Baby Doll”.

“Temos certeza de que será um presente para nós e para os nossos fãs. ‘Ao Vivo em Belém’ é nosso último trabalho ao lado da Paulinha. Este lançamento é uma grande homenagem a ela. Foram meses de dedicação, trabalho e muito amor. Sei que Paulinha está nos olhando contente com a novidade”, comenta Daniel Diau.

Ciente deste sentimento coletivo, Felipe Marques, CEO da Faz Mídia, idealizou o “CP Day”. “Serão 24 horas de forró no digital, isso é, a cada hora do dia 20 de maio, será liberado um clipe deste novo projeto, DVD ‘Ao vivo em Belém’, contendo regravações, além da inédita ‘Abelha que virou anjo’, que também assino a composição, e é uma homenagem a cantora Paulinha, como faixa especial do álbum, e que irá estrear um pouco antes, no dia 19, às 21h no YouTube”, explica Felipe.

“Para nós, é difícil sem ela, mas a gente tem de caminhar por que assim também era o desejo da Paulinha, já que ela era só alegria! Ninguém mais que ela queria esse show, então que seja pra ela!”, emociona-se Silvânia ao lembrar da amiga.

Bell Oliver também recorda com carinho todo o entusiasmo da cantora a cada apresentação, sempre sorridente e carinhosa com os fãs e colegas.

“Paulinha sempre foi amor e ela adorava o palco. O palco era a vida dela, então, por ela e pelos fãs, vamos dar continuidade a esta história linda da Calcinha Preta.”

O projeto contém 26 faixas no total, em alusão aos 26 anos da banda. Ressaltando que duas já foram disponibilizadas ao público, em março e abril, “Paulinha” e “Venha Me Amar”, já contabilizando quase 1,5 milhões de visualizações somente no Youtube, respectivamente. “Calcinha Preta completou 26 anos de estrada e este projeto é a representação de nossa solidez como grupo. É uma honra ser Calcinha Preta”, afirma Silvânia.

Para contemplar este lançamento, a banda escolheu, não ao acaso, o show na mesma cidade onde o registro foi captado: Belém, fechando o ciclo deste recente formato de turnê, que precisou ser adaptado com a partida precoce de uma das vocalistas. A apresentação especial acontecerá em 21 de maio e já tem gerado grande expectativa por parte dos fãs de todo Brasil, uma vez que contará com a participação dos convidados Berg Rabelo e Raied Neto, ex-integrantes que marcaram época na formação do grupo.

“Os belenenses são um dos nossos maiores públicos, por isso, não poderíamos deixar de agradecê-los por todo o carinho que sempre nos deram. E vamos em frente, por ela!”, finaliza Bell Olliver.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

