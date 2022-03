Qual a causa da morte de Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta?

A causa da morte da cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Abelha chocou o país na última semana, pois era muito querida no meio artístico e entre seus fãs.

Segundo laudo médico, a morte da cantora a, foi motivada por quatro doenças: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite, de acordo com informações divulgadas pelo programa Domingo Espetacular, da TV Record, no último domingo, 6.

A meningoencefalite é um processo inflamatório que ocorre no cérebro e tecidos vizinhos e que pode ser causado por toxinas, problemas autoimunes ou outras condições.

No caso de Paulinha, a causa ainda está sob investigação.

Substâncias medicamentosas

No painel toxicológico, foram encontradas ainda 16 substâncias no corpo da cantora, como anfetaminas e barbitúricos.

O exame indicou uma necrose que poderia corresponder a falência do fígado induzida por medicamentos.

Já a receita, fornecida pela própria nutróloga da artista, indica 17 substâncias que, combinadas, poderiam ter sobrecarregado o funcionamento do fígado, de acordo com a reportagem.

Paulinha morreu no dia 23 de fevereiro, após apresentar problemas renais que evoluíram para o fígado e cérebro. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro com um desconforto no estômago.

Calcinha Preta

Fundado em 1993, o grupo Calcinha Preta já teve diversas formações. Desde 2018, mantinha o quadro com Daniel Diau, Silvânia Aquino, Bell Oliver e Paulinha Abelha. Todos esses artistas já tiveram passagens diversas e de longa duração no grupo.

Além disso, já trabalharam juntos em diferentes projetos. Paulinha entrou no Calcinha em 1998, por indicação de Diau, que a conhecia havia três anos, do grupo Panela de Barro.

Após idas e vindas, o grupo estorou com a música “você não vale nada, mas eu gosto de você”, trilha da novela “Caminhos das Índias”.

Paulinha tinha o sonho de ser mãe, o que a morte precoce não permitiu. Ela e o marido, Clevinho Santos, já tinham até escolhido possíveis nomes para o bebê: Luna ou Lohan.

Edição: GC

