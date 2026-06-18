PROMESSA DO BRASIL

Lateral elogiou o jovem atacante, revelou bastidor curioso nos treinos e reforçou que ele seguirá importante para o Brasil na Copa.

A ausência de Endrick na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo nos bastidores da equipe. Nesta quinta-feira (18), Danilo comentou a situação do atacante e demonstrou confiança no futuro do jovem durante a competição.

Um dos jogadores mais experientes do elenco comandado por Carlo Ancelotti, o lateral-direito afirmou que Endrick continua impressionando nos treinamentos. Além disso, destacou que a decisão de deixá-lo no banco contra o Marrocos foi exclusivamente técnica.

Segundo Danilo, o grupo conhece o potencial do atacante e trabalha para ajudá-lo a assumir protagonismo dentro da Seleção.

“Joia rara” da Seleção Brasileira

Ao comentar a situação do companheiro, Danilo não poupou elogios ao atacante do Real Madrid.

“Endrick é uma joia rara do futebol brasileiro. É um jogador de potência, de decisão, de estrela. Hoje mesmo ele fez gol no treino e mostrou mais uma vez a qualidade que tem”, afirmou.

Além disso, o lateral ressaltou que o jovem segue mostrando personalidade e qualidade durante as atividades comandadas por Ancelotti.

Bastidor curioso chamou atenção

Danilo também revelou uma situação inusitada ocorrida durante um treinamento da Seleção.

Segundo ele, uma finalização de Endrick quase tirou um dos goleiros da atividade.

“Ontem ele deu um chute no Nannetti e quase tirou o moleque do treino”, brincou o jogador.

A declaração arrancou risos dos jornalistas e reforçou a imagem de um atacante que segue demonstrando força e confiança mesmo após não atuar na estreia.

Experientes ajudam nova geração

Além de defender Endrick, Danilo destacou a responsabilidade dos jogadores mais experientes na formação da nova geração da Seleção Brasileira.

O lateral citou nomes como Neymar e Casemiro e afirmou que os veteranos têm a missão de preparar os jovens para o futuro da equipe nacional.

“Para mim, para o Casemiro e para o Neymar, essa é provavelmente a última Copa. A Seleção vai continuar com essa geração. Tudo o que pudermos fazer para que eles se sintam importantes, nós vamos fazer”, declarou.

Endrick segue nos planos para a Copa

Apesar de não ter entrado em campo contra o Marrocos, Endrick continua nos planos da comissão técnica para a sequência do Mundial.

Danilo reforçou que o atacante precisa manter a tranquilidade e continuar trabalhando enquanto aguarda uma oportunidade.

“No último jogo ele não entrou por decisão do Mister. Mas é um jogador que será importante para nós. Eu digo para ele manter a cabeça fresca, porque vai ser muito importante para a Seleção”, concluiu.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com isso, aumenta a expectativa para saber se Ancelotti dará mais minutos ao jovem atacante durante a competição.

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