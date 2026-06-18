Mais desempenho

Jogadores que possuem a versão digital no PS4 ou Xbox One poderão migrar para a nova geração sem custo adicional.

Os donos da versão digital de GTA 5 no PlayStation 4 e Xbox One poderão fazer o upgrade gratuito para as versões de PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partir desta quinta-feira (18). A novidade foi anunciada pela Rockstar Games e elimina a necessidade de comprar novamente o jogo para acessar os recursos da nova geração.

A medida beneficia jogadores que já possuem o título vinculado à conta das respectivas plataformas. Com a atualização, será possível aproveitar melhorias gráficas e de desempenho lançadas originalmente para PS5 e Xbox Series em 2022.

O que muda na nova versão

As edições de nova geração de GTA 5 oferecem resolução de até 4K, taxa de até 60 quadros por segundo (fps), texturas aprimoradas, suporte a HDR, ray tracing e carregamentos mais rápidos.

Além disso, o jogo conta com áudio 3D e recursos exclusivos de cada plataforma. No PS5, por exemplo, há suporte aos gatilhos adaptáveis e ao retorno tátil do controle DualSense.

Uma das mudanças mais perceptíveis para quem ainda utilizava a versão anterior é a transição de 30 fps para 60 fps, proporcionando uma experiência mais fluida tanto no modo história quanto no GTA Online.

Quem pode fazer o upgrade

Segundo a Rockstar, a atualização gratuita estará disponível para usuários que possuem qualquer versão digital de GTA 5 no PS4 ou a edição digital do jogo no Xbox One.

Basta que o game esteja associado à conta da plataforma para que o jogador tenha acesso ao upgrade quando ele for liberado.

Lançado originalmente em 2013, GTA 5 é um dos jogos mais vendidos da história e já passou por três gerações de consoles. O título estreou no PlayStation 3 e Xbox 360, depois ganhou versões para PS4 e Xbox One e, mais tarde, recebeu adaptações para PS5 e Xbox Series X|S.

Até então, muitos jogadores precisavam comprar uma nova cópia para migrar para a versão mais recente, situação que gerou críticas ao longo dos últimos anos. Com a novo upgrade, a Rockstar busca facilitar a transição para quem já possui o jogo nas plataformas anteriores.

Foto: Divulgação

Leia mais

VÍDEO: Sepultamento do neto de Ralph Assayag reúne familiares e comunidade judaica em Manaus

Adolescente grávida morre após usar lápis em tentativa de aborto no AM