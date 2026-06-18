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Espaço reúne eventos exclusivos, experiências gastronômicas, programação cultural e ações de bem-estar durante o Festival de Parintins

Publicado em 18 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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A Casa Parintins 2026 se consolida como um dos principais pontos de encontro durante o Festival de Parintins. Localizado na Avenida Amazonas, no Centro da cidade (Vila Bucão), o espaço oferece uma experiência completa que une gastronomia, cultura, bem-estar, arte e entretenimento.

O ambiente funciona de forma climatizada e confortável. Além disso, recebe moradores e visitantes em uma programação exclusiva pensada para valorizar a hospitalidade amazônica.

Experiência gastronômica e encontros exclusivos

A programação inclui almoços temáticos realizados ao longo dos dias do festival. O serviço gastronômico fica sob responsabilidade do Contemporâneo Buffet.

Os encontros reúnem personalidades, atrações musicais e experiências cuidadosamente planejadas. Assim, o público vive Parintins de forma mais confortável, sofisticada e exclusiva.

Além disso, o espaço recebe a Vitrine Sebrae. A mostra, com curadoria do Sebrae Amazonas, apresenta artesanato, biojoias, design e produtos ligados à bioeconomia.

Dessa forma, a iniciativa valoriza artistas, artesãos e empreendedores de diferentes municípios da Amazônia.

Abertura com experiência de bem-estar

Foto: Divulgação

A programação começa no dia 23 de junho com o Warm Up Coffee Wellness. O evento acontece na academia Acqua Premium e funciona como esquenta oficial da temporada.

Além disso, o encontro reúne música, movimento e energia positiva. O DJ Junior Nôvo comanda a trilha sonora.

Em seguida, o clima de bem-estar segue na programação principal da Casa Parintins.

Bem-estar, esporte e relaxamento

Nos dias 26 e 27 de junho, a Casa Parintins recebe o Coffee Wellness Parintins. O evento é exclusivo para convidados.

A programação inclui café da manhã especial, aulas de ioga, jump e aeroboi. Além disso, o público conta com experiências de relaxamento no Espaço Ser.

O espaço oferece massagens, escalda-pés e práticas de reconexão. Assim, o evento une saúde, autocuidado e equilíbrio durante o festival.

Futebol, cultura e celebração popular

No dia 24 de junho, o público participa do Tacacá da Copa. O evento celebra o jogo da Seleção Brasileira.

Além disso, a programação mistura futebol, música e cultura amazônica. O DJ Rob comanda a festa, que valoriza a confraternização entre visitantes e moradores.

Almoços temáticos e cultura bovina

Foto: Divulgação

No dia 25 de junho, acontece o Almoço dos Visitantes. A jornalista e colunista social Mazé Mourão assina o encontro.

O evento reúne artistas dos bois Caprichoso e Garantido. Entre as atrações estão Diego Brelaz e Erick Juan.

Dessa forma, o almoço celebra a tradição bovina e a força cultural de Parintins.

Gastronomia e música na Feijoada W&G

No dia 26 de junho, a Casa Parintins recebe a Feijoada W&G. O evento já se consolidou como um dos mais prestigiados da temporada.

Após sucesso em Manaus, o projeto chega à ilha com show de Uendel Pinheiro e DJ John. Assim, o público vive uma tarde de música, gastronomia e entretenimento.

Os ingressos já estão disponíveis e as vagas são limitadas.

Networking e experiências exclusivas

No dia 27 de junho, acontece o Almoço Número 1. O evento é comandado por Júlio Ventilari.

Além disso, a programação inclui show da cantora Rebeca Grana e banda. O encontro reúne gastronomia, networking e entretenimento em um só espaço.

Encerramento com celebração

Foto: Divulgação

No dia 28 de junho, a Casa Parintins encerra sua programação com o evento 40 Graus de Amor. A proposta mantém o clima de celebração do festival.

Assim, o público vivencia mais uma experiência exclusiva em ambiente climatizado e preparado para receber o melhor da temporada.

Um espaço de experiências em Parintins

Com uma programação diversificada, a Casa Parintins 2026 reúne gastronomia, arte, cultura, bem-estar e entretenimento.

Além disso, o espaço fortalece a proposta de oferecer novas formas de viver o Festival de Parintins. Dessa forma, o local se torna um dos principais pontos de encontro da Ilha Tupinambarana.

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