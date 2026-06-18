identidade amazônica

Bebida inspirada em Caprichoso e Garantido une cultura amazônica, movimenta o turismo e gera royalties para os bois durante o festival

A menos de 10 dias do 59º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, cresce a busca por produtos ligados aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. Nesse cenário, a Jambucana dos bumbás se destaca como uma das principais opções de presente e item colecionável da temporada.

O evento ocorre em Parintins, município localizado a 370 quilômetros de Manaus. Além disso, a cidade vive um dos períodos mais movimentados do ano com a chegada de turistas à Ilha Tupinambarana.

Bebida une cultura, sabor e identidade amazônica

Produzida pelo Grupo Engenho a partir do jambu, planta típica da culinária amazônica, a Jambucana foi criada em versões inspiradas nas cores e símbolos dos bois Caprichoso e Garantido.

Assim, o produto combina elementos da cultura popular com a gastronomia regional. Além disso, a parceria com os bois garante o pagamento de royalties às associações, o que fortalece as instituições culturais que protagonizam o festival.

Segundo o sócio-fundador do Grupo Engenho, Rogério Perdiz, a proposta foi valorizar a Amazônia e, ao mesmo tempo, homenagear o festival.

“As versões dos bois foram desenvolvidas em parceria oficial com Caprichoso e Garantido. Além de celebrar essa paixão que move o festival, a iniciativa também gera royalties para os bumbás, contribuindo para a manutenção e valorização da cultura parintinense”, destacou.

Item colecionável ganha espaço entre turistas

Com o aumento da procura nos últimos anos, a bebida passou a ocupar um novo papel no mercado. Além de consumo, a Jambucana também se consolidou como item colecionável e lembrança de viagem.

De acordo com Rogério Perdiz, muitos visitantes adquirem as edições especiais para presentear ou guardar como recordação da experiência em Parintins.

“Quem vai para Parintins busca viver uma experiência completa. A bebida acaba se tornando uma lembrança do festival, reunindo sabores amazônicos e a identidade dos bumbás em um único produto, ainda mais porque o jambu já é uma experiência diferente para quem chega aqui”, afirmou.

Jambu reforça identidade gastronômica da Amazônia

A Jambucana é produzida a partir do jambu, erva típica da região Norte. A planta provoca a conhecida sensação de dormência e formigamento na boca.

Além disso, o ingrediente é amplamente utilizado na culinária amazônica em pratos como tacacá, pato no tucupi e arroz com jambu. Dessa forma, o produto reforça a identidade gastronômica da região.

Produto ultrapassa fronteiras do Norte do Brasil

Em Manaus, a Jambucana está disponível em diferentes pontos de venda do Grupo Engenho, como o Engenho Cozinha Brasileira, nas unidades do Manauara Shopping e Shopping Ponta Negra. Além disso, pode ser encontrada no O Boteco, no Amazonas Shopping e no Sumaúma Park Shopping, assim como nos restaurantes Terra & Mar e Sagrado Peixe.

Em Belém (PA), a bebida é vendida no Boulevard Shopping Belém e no Shopping Pátio Belém.

Além disso, o produto já chegou a outros estados brasileiros. Em Minas Gerais, está disponível em Belo Horizonte, Pirapora, Tiradentes, Uberlândia, Juiz de Fora e Ouro Preto, além de outras cidades.

No Paraná, a Jambucana é comercializada na Mercearia Shiroma, em Londrina. Já na Bahia, está disponível na Axé Cachaçaria, em Arraial d’Ajuda.

A bebida também pode ser adquirida pela internet, nos sites da Cachaçaria Nacional [https://bit.ly/441JjuJ] e da Bemol [https://bit.ly/4vQIyQJ].

Onde comprar em Parintins

Em Parintins, a Jambucana dos bumbás pode ser encontrada no supermercado Expresso Brasileiro, localizado na Rua Paraíba, nº 3010, bairro Palmares.

Festival movimenta economia e turismo

Por fim, o 59º Festival Folclórico de Parintins deve reunir milhares de visitantes. Além disso, o evento impulsiona setores como turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

Dessa forma, o festival também fortalece a economia criativa e reforça a importância cultural da região amazônica.

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