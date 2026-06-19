Saúde

Atendimentos gratuitos são realizados em Manaus e incluem exames de tireoide, próstata, rins, vias urinárias e partes moles

Publicado em 19 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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A Afya Educação Médica de Manaus está com agenda aberta para a realização de exames gratuitos de ultrassonografia. Os atendimentos incluem exames de partes moles (nódulos e cistos), tireoide, próstata, rins e vias urinárias.

Os interessados devem realizar o agendamento pelo telefone (92) 99379-9297. Para fazer o exame, é necessário apresentar encaminhamento médico.

Afya oferece exames gratuitos mediante agendamento

Os atendimentos ocorrem na sede da Afya Educação Médica, localizada na avenida André Araújo, nº 2.767, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

A iniciativa amplia o acesso da população a exames de diagnóstico por imagem e, ao mesmo tempo, contribui para a formação prática de médicos em especialização.

Atendimentos incluem diferentes tipos de ultrassonografia

De acordo com a diretora da Afya Educação Médica, Suelen Falcão, os exames fazem parte das atividades desenvolvidas pelos alunos da pós-graduação em Ultrassonografia.

“Os exames são realizados por médicos formados e que fazem curso de pós-graduação na Afya Educação Médica. São acompanhados por professores preceptores do curso”, explica.

Dessa forma, os pacientes recebem atendimento supervisionado por profissionais experientes durante todo o processo.

Exames integram formação prática de médicos

Em Manaus, a Afya Educação Médica dispõe de estrutura voltada à formação de médicos especialistas, com sete salas de aula, 18 ambulatórios e duas salas destinadas a pequenos procedimentos.

Além da pós-graduação em Ultrassonografia, a instituição oferece cursos nas áreas de Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Ginecologia Ambulatorial, Gastroenterologia, Geriatria, Medicina Intensiva Adulta, Nutrologia, Pediatria Geral, Psiquiatria, Clínica da Dor e Neuropediatria.

Saiba como obter mais informações

Médicos interessados em conhecer os cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição podem entrar em contato pelo telefone (92) 99222-1977.

Já os pacientes que desejam realizar os exames gratuitos de ultrassonografia devem fazer o agendamento pelo número (92) 99379-9297 e apresentar encaminhamento médico no dia do atendimento.

(*) Com informações da Assessoria

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