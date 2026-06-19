Emissoras

Tanto Globo quanto SBT reorganizaram suas grades para acomodar a transmissão do jogo da seleção brasileira

A partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo de 2026, marcada para as 21h30 nesta sexta-feira (19), provocará mudanças significativas na programação das principais emissoras abertas do país.

Tanto Globo quanto SBT reorganizaram suas grades para acomodar a transmissão do jogo da seleção brasileira, mexendo em horários de novelas, telejornais e programas de entretenimento.

Programação noturna

Na Globo, a estratégia foi antecipar parte da programação noturna sem abrir mão dos capítulos das novelas. As maiores alterações ocorreram no horário do Jornal Nacional e da trama de “Quem Ama Cuida”, que serão exibidos mais cedo para abrir espaço à cobertura esportiva. O pré-jogo começa às 20h30, uma hora antes do apito inicial.

Com isso, a faixa noturna da emissora passa a ter “Coração Acelerado” às 18h50, seguida pelo Jornal Nacional às 19h30 e por “Quem Ama Cuida” às 19h55. Logo depois, a Globo entregará sua programação à cobertura da Copa, que tem sido um dos principais motores de audiência da televisão aberta desde o início do torneio.

Suspensão de quatro horas

Já no SBT, as mudanças foram ainda mais profundas. A emissora decidiu suspender cerca de quatro horas de sua programação regular para apostar na transmissão da partida.

Entre as atrações que saem da grade nesta sexta estão o Aqui Agora, a novela “A História de Joana” e o tradicional Programa do Ratinho.

O telejornal SBT Brasil, que normalmente vai ao ar às 19h45, foi antecipado para 18h15. Em seguida, a emissora exibe o Torcida SBT e o Vem Pro Jogo, atrações dedicadas ao aquecimento para a partida.

(*) Com informações da Folha Press

Leia Mais: