Políticas públicas

Pré-candidato destacou que a Zona Franca continua sendo fundamental para a economia amazonense e, por isso, deve ser preservada e fortalecida

Marcos Rotta defende a ampliação do olhar sobre as potencialidades econômicas do Amazonas e o fortalecimento de políticas voltadas ao desenvolvimento dos municípios do interior. Segundo ele, que é pré-candidato ao Senado Federal, o Estado reúne riquezas e oportunidades que vão além da Zona Franca de Manaus.

Amazonas tem potencial econômico além da Zona Franca

Para Rotta, setores como turismo, agricultura familiar, pesca, piscicultura, bioeconomia e o aproveitamento sustentável da biodiversidade podem impulsionar a geração de emprego e renda, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população amazonense.

“O Amazonas tem riqueza, produção, turismo, biodiversidade e gente trabalhadora em cada município. Nosso potencial vai muito além da Zona Franca. Precisamos valorizar o interior e criar oportunidades para que o desenvolvimento chegue a todas as regiões do Estado”, afirmou.

O pré-candidato destacou que a Zona Franca continua sendo fundamental para a economia amazonense e, por isso, deve ser preservada e fortalecida. No entanto, ele avalia que o crescimento do Estado também depende da diversificação da matriz econômica e do incentivo a atividades capazes de gerar novas oportunidades para a população.

Turismo, pesca e produção regional ganham destaque

Rotta citou o potencial da pesca esportiva em municípios como Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e Novo Airão. Segundo ele, esses destinos atraem turistas de diferentes países e movimentam setores como hotelaria, transporte fluvial, alimentação e comércio local.

Além disso, destacou a força da produção de pescado em cidades como Rio Preto da Eva, Manacapuru e Itacoatiara, atividade que gera renda e fortalece a economia regional.

Bioeconomia e biodiversidade como oportunidades de crescimento

O pré-candidato também defendeu investimentos em iniciativas ligadas à bioeconomia e à biodiversidade amazônica. De acordo com ele, essas áreas despertam interesse para pesquisas, desenvolvimento de medicamentos, cosméticos e soluções sustentáveis.

“Cada município tem seu potencial. Precisamos criar condições para que essas vocações se transformem em desenvolvimento, gerando emprego, renda e mais qualidade de vida para quem vive no interior”, ressaltou.

Integração entre capital e interior

Marcos Rotta ainda defendeu uma maior integração entre os municípios e a capital, com investimentos em infraestrutura, logística e qualificação profissional.

“Valorizar o interior é valorizar o Amazonas. Quando investimos nas pessoas, na produção local e nas potencialidades de cada região, estamos construindo um Estado mais forte e preparado para o futuro”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria

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