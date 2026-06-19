Jiboia

Jiboia de estimação desapareceu em janeiro e foi resgatada no ralo do banheiro; apresentadora deixou o SBT para focar na política.

São Paulo (SP) – A apresentadora Silvia Abravanel, de 55 anos, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao relatar o reencontro impressionante com sua cobra de estimação, que estava desaparecida há cinco meses dentro de sua própria residência. A jiboia, batizada de Johnny, foi localizada e resgatada de dentro do ralo do banheiro do quarto de Amanda, a filha caçula da artista.

De acordo com a segunda filha de Silvio Santos, o réptil havia sumido no mês de janeiro, período em que as caixas de esgoto do imóvel passavam por um processo de limpeza. Os funcionários deixaram o viveiro aberto e o animal acabou escapando para a tubulação.

Resgate

Nas gravações publicadas na internet, a comunicadora revelou o alívio de recuperar o bicho de estimação após tanto tempo de buscas frustradas. Ela confessou que já tinha perdido as esperanças e acreditava que a jiboia pudesse ter alcançado o rio Tietê ou até retornado para a região da Amazônia, de onde a espécie é nativa.

Silvia celebrou o fato de o animal ter sobrevivido zanzando pelos canos da estrutura da casa e reforçou o enorme carinho que possui pelo réptil, cuidando dele como um verdadeiro membro da família.

Política

O aparecimento do bicho ocorre em uma semana de grandes mudanças profissionais para a herdeira do SBT. A comunicadora confirmou seu desligamento oficial do comando do programa infantil Sábado Animado para se dedicar de forma exclusiva aos seus novos planos no cenário político nacional.

Ela confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputada federal pelo estado de São Paulo, representando o Partido Social Democrático (PSD). Diante de boatos de bastidores, a apresentadora também negou publicamente que fecharia um acordo para se tornar vice na chapa do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em uma eventual disputa para a Presidência da República, garantindo que seu foco está mantido na busca por uma cadeira na Câmara Federal.

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