Preocupação

Meia-atacante sentiu dores na coxa direita e pode ser desfalque contra Escócia

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti trouxe uma preocupação para o técnico Carlo Ancelotti. O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O problema surgiu pouco depois do segundo gol da Seleção Brasileira, marcado por Matheus Cunha. Aos 38 minutos, o camisa 11 demonstrou desconforto, sentou no gramado e recebeu atendimento do médico Rodrigo Lasmar. Sem condições de continuar em campo, foi substituído por Rayan.

Raphinha inicia tratamento e passará por nova avaliação

Segundo informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Raphinha já iniciou o tratamento junto ao departamento médico da Seleção. O atacante será reavaliado nos próximos dias para que seja identificada a gravidade da lesão muscular.

A possível ausência do jogador representa um desafio para Carlo Ancelotti, especialmente em um momento decisivo da fase de grupos da Copa do Mundo. Titular absoluto do setor ofensivo, Raphinha é uma das principais peças da equipe brasileira.

Brasil vence Haiti e assume liderança do Grupo C

Mesmo com a preocupação envolvendo o atacante, a Seleção Brasileira confirmou sua superioridade e venceu o Haiti por 3 a 0. Matheus Cunha marcou duas vezes, enquanto Vinicius Júnior completou o placar.

Com o resultado, o Brasil chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A equipe agora depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

Raphinha vira dúvida para Escócia x Brasil

A comissão técnica aguarda os exames e a evolução clínica do atacante para definir se ele terá condições de atuar na última rodada da fase de grupos.

Próximo jogo do Brasil

Escócia x Brasil

📅 Data: 24 de junho (quarta-feira)

🕖 Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium

A expectativa agora gira em torno da recuperação de Raphinha, que pode se tornar um desfalque importante para a Seleção Brasileira em um momento decisivo da Copa do Mundo.

*Com informações da Gazeta Esportiva

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