Legado de campeões

Pai e filhos brilham com oito medalhas em torneio de tênis de mesa

A família Cardoso foi um dos grandes destaques do 2º Open do Clube LiveTT, realizado entre os dias 12 e 14 de junho, em Boa Vista. Representando o Clube LiveTT e o grupo Leões do Norte, Nelson Cardoso Filho e seus filhos, José Silvestre e Isabella Vilaça, encerraram a competição com uma campanha histórica, somando oito medalhas em sete categorias.

Ao todo, a família conquistou cinco medalhas de ouro e três de bronze, tornando-se uma das protagonistas do torneio que reuniu mais de 60 atletas do tênis de mesa roraimense.

José Silvestre conquista três medalhas aos 8 anos

O jovem José Silvestre, de apenas 8 anos, demonstrou talento e maturidade ao subir ao topo do pódio nas categorias Kids e Sub-11.

Além das duas medalhas de ouro, o atleta também garantiu o bronze no Level C, enfrentando competidores com até 15 anos de idade.

Isabella Vilaça confirma evolução na modalidade

A mesa-tenista Isabella Vilaça, de 18 anos, também teve uma participação de destaque no torneio.

Ela conquistou o ouro na categoria Feminino e a medalha de bronze no Level C, reforçando sua evolução técnica e competitividade dentro das mesas.

Nelson Cardoso Filho entra para Hall da Fama do LiveTT

O grande momento da competição ficou por conta de Nelson Cardoso Filho. Ao conquistar o título do Level A, principal categoria do torneio, o atleta tornou-se apenas o quarto campeão da história a alcançar a honraria.

Com o resultado, seu nome passa a integrar a tradicional Placa dos Campeões e o Hall da Fama do Clube LiveTT.

Além do ouro no Level A, Nelson também conquistou o título da categoria Adulto e o bronze no Level B.

“É uma honra muito grande entrar para o Hall da Fama do Clube LiveTT. Antes de mim, apenas Ernildo Rodrigues, Tiago Braga e Edson Gabriel haviam alcançado essa marca. Agora tenho a felicidade de fazer parte dessa história como o quarto atleta a integrar esse seleto grupo”, destacou.

Aniversário especial marcou o fim de semana

O torneio coincidiu com o aniversário de Telma Cristhina, esposa de Nelson, atleta, árbitra e diretora de eventos do Clube LiveTT.

Mesmo sem subir ao pódio nesta edição, ela comemorou o desempenho da família.

“Adorei o meu presente de aniversário. Ver meu marido e meus filhos conquistando várias medalhas de ouro foi emocionante e me deixou muito feliz”, afirmou.

Família foi uma das protagonistas da competição

Entre conquistas, emoção e celebrações, a família Cardoso encerrou o 2º Open do Clube LiveTT como um dos principais destaques da competição, demonstrando que dedicação, disciplina e união familiar podem gerar resultados expressivos dentro e fora do esporte.

*Com informações da assessoria

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