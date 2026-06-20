cardíaco

Treinador passa mal após partida do Campeonato Chileno, foi submetido a um procedimento cardíaco

O técnico da Universidad de Chile, Fernando Gago, sofreu um infarto após a partida contra o O’Higgins, pelo Campeonato Chileno. O ex-volante argentino passou mal durante uma entrevista coletiva, precisou ser internado às pressas e foi submetido a uma cirurgia cardíaca para implantação de um stent.

Apesar do susto, as informações mais recentes apontam que o treinador apresenta quadro clínico estável e recuperação satisfatória. Segundo o boletim médico divulgado pelo clube, Gago já recebeu autorização para receber visitas no hospital.

Técnico sentiu dores antes da partida

De acordo com informações divulgadas pela TNT Sports, Fernando Gago já havia relatado dores antes mesmo do início da partida disputada no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Ainda segundo a emissora, médicos recomendaram que o treinador procurasse atendimento hospitalar imediatamente. No entanto, ele optou por permanecer à frente da equipe e comandou a vitória por 2 a 0 da Universidad de Chile.

Após o jogo, durante a coletiva de imprensa, o quadro se agravou e exigiu atendimento emergencial.

Universidad de Chile atualiza estado de saúde

Em comunicado oficial, a diretoria da Universidad de Chile informou que o treinador foi submetido a exames e que sua evolução clínica é positiva.

O clube não detalhou inicialmente o procedimento realizado, mas confirmou que Gago permanece sob observação médica e responde bem ao tratamento.

Auxiliar assume comando interino

Com o afastamento temporário de Fernando Gago para recuperação, o ex-zagueiro argentino Fabricio Coloccini assumirá interinamente o comando da equipe.

A próxima partida da Universidad de Chile será diante do Santiago Wanderers.

Quem é Fernando Gago?

Revelado pelo Boca Juniors, Fernando Gago construiu uma carreira de destaque no futebol internacional. O ex-volante atuou por clubes importantes como o Real Madrid e defendeu a Seleção Argentina em grandes competições.

Conhecido pelo apelido “Pintita”, Gago se destacou pela qualidade técnica, inteligência tática e precisão nos passes. Apesar do talento reconhecido, sua trajetória também foi marcada por diversas lesões que interromperam momentos importantes da carreira.

Atualmente como treinador, ele é considerado uma das figuras mais respeitadas da nova geração de técnicos argentinos.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Ancelotti confirma Neymar contra Escócia após vitória do Brasil