Onde assistir

O sábado reúne jogos da Copa do Mundo com destaque para Alemanha x Costa do Marfim e Holanda x Suécia

A agenda deste sábado reúne partidas da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque do dia é o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, válido pelo Grupo E do Mundial.

A rodada ainda traz duelos importantes como Holanda x Suécia, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão, além de uma programação completa da Série B.

Copa do Mundo 2026 🏆

14h – Holanda x Suécia – CazéTV

17h – Alemanha x Costa do Marfim – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

21h – Equador x Curaçao – CazéTV

1h – Tunísia x Japão – CazéTV, Globo e Sportv

Série B do Campeonato Brasileiro

11h – Londrina x Athletic Club-MG – Disney+

19h – Ceará x Botafogo-SP – Disney+

19h – Vila Nova x Náutico – Canal GOAT, Xsports e Disney+

Destaques do dia

O duelo entre Alemanha e Costa do Marfim pode definir a liderança do Grupo E da Copa do Mundo, já que ambas as seleções chegaram à rodada com bom desempenho.

Na Série B, clubes tradicionais como Ceará e Náutico entram em campo em busca de pontos importantes na competição.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Técnico argentino sofre infarto após jogo de futebol