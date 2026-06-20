A agenda deste sábado reúne partidas da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque do dia é o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, válido pelo Grupo E do Mundial.
A rodada ainda traz duelos importantes como Holanda x Suécia, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão, além de uma programação completa da Série B.
Copa do Mundo 2026 🏆
14h – Holanda x Suécia – CazéTV
17h – Alemanha x Costa do Marfim – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – Equador x Curaçao – CazéTV
1h – Tunísia x Japão – CazéTV, Globo e Sportv
Série B do Campeonato Brasileiro
11h – Londrina x Athletic Club-MG – Disney+
19h – Ceará x Botafogo-SP – Disney+
19h – Vila Nova x Náutico – Canal GOAT, Xsports e Disney+
Destaques do dia
O duelo entre Alemanha e Costa do Marfim pode definir a liderança do Grupo E da Copa do Mundo, já que ambas as seleções chegaram à rodada com bom desempenho.
Na Série B, clubes tradicionais como Ceará e Náutico entram em campo em busca de pontos importantes na competição.
*Com informações do Lance
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