Junho Vermelho

Campanha une esporte e conscientização para incentivar a doação voluntária de sangue

A doação de sangue ganhou reforço no Amazonas com uma ação que uniu esporte e conscientização neste sábado (20). A iniciativa faz parte do Movimento Juntos pela Conscientização do Junho Vermelho, promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais.

O objetivo da campanha é incentivar a população a realizar doações voluntárias e ajudar a manter os estoques dos hemocentros abastecidos, especialmente em períodos de baixa adesão.

Esporte como ferramenta de conscientização

O presidente da Comissão de Esporte da Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), destacou que o evento transforma a prática esportiva em uma ferramenta de mobilização social.

Segundo ele, a iniciativa reúne esporte, cidadania, saúde e solidariedade em uma mesma ação.

“Cada doação tem o poder de salvar vidas, muitas vezes de pessoas que nem conhecemos, mas que podem receber uma nova oportunidade graças a esse gesto de amor ao próximo”, afirmou.

Campanhas mensais reforçam solidariedade

O parlamentar ressaltou ainda que a comissão realiza ações sociais de forma recorrente para estimular a conscientização da população sobre temas ligados à saúde e à solidariedade.

A proposta é aproximar a população de iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida no estado.

Doação pode salvar até quatro vidas

Representantes do Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas destacaram a importância de eventos como esse para ampliar o número de doadores.

Segundo a instituição, uma única doação pode salvar até quatro vidas, e o impacto pode ser ainda maior com os avanços da medicina, que permitem o uso do sangue em diferentes tratamentos.

Histórias que reforçam a importância da doação

Entre os participantes da ação, relatos emocionaram o público. Uma das participantes contou que a filha foi salva graças a transfusões de sangue, reforçando a importância da doação voluntária.

Campanha nacional Junho Vermelho

O Junho Vermelho é uma campanha nacional de conscientização sobre a importância da doação de sangue. O movimento busca reforçar os estoques dos hemocentros em todo o país, especialmente durante o inverno, quando as doações costumam cair.

*Com informações da assessoria

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