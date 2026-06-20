BUMBÓDROMO

Sorteio realizado no Bumbódromo definiu a ordem de apresentação dos bois nas três noites da disputa; Caprichoso abrirá todas as apresentações e Garantido encerrará o festival.

Caprichoso e Garantido conheceram neste sábado (20) a ordem de apresentação das três noites do 59º Festival de Parintins, em 2026. O sorteio foi realizado no Bumbódromo e definiu quem abre e quem encerra as disputas nos dias 26, 27 e 28 de junho.

A definição contou com a participação dos presidentes dos bois, Rossy Amoedo e Fred Góes, dos itens oficiais da competição e do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, que também acompanhou o evento.

Além disso, o sorteio ocorreu em três etapas, uma para cada noite do festival. Em cada rodada, os presidentes dos bois retiravam um número de uma urna com bolas numeradas de 1 a 30. Assim, quem sorteava o maior número conquistava o direito de escolher se abriria ou encerraria a apresentação daquela noite.

Confira a ordem de apresentação

Sexta-feira (26)

Abre: Caprichoso ⭐

Encerra: Garantido ❤️

Sábado (27)

Abre: Caprichoso ⭐

Encerra: Garantido ❤️

Domingo (28)

Abre: Caprichoso ⭐

Encerra: Garantido ❤️

Com isso, o Caprichoso abrirá as três noites de disputa, enquanto o Garantido ficará responsável por encerrar todas as apresentações.

Agora, com a ordem definida, os dois bois entram na reta final de preparação para o espetáculo no Bumbódromo. Além das alegorias e coreografias, as associações intensificam os últimos ajustes para a disputa que movimenta Parintins e atrai milhares de visitantes todos os anos.

Enquanto isso, torcedores dos dois lados já vivem a expectativa para a entrada na arena, considerada um dos momentos mais simbólicos de cada noite de apresentação.

Por fim, a expectativa é de arquibancadas lotadas e mais um capítulo da histórica rivalidade entre Caprichoso e Garantido, uma das maiores manifestações culturais do país.

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