Saúde

Nova vacina pneumocócica 20-valente substitui a versão anterior e amplia a proteção contra doenças graves

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (20) a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20, em crianças menores de 5 anos em todo o país. O imunizante passa a integrar o calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) e amplia a proteção contra doenças graves causadas pela bactéria Doença Pneumocócica.

A nova vacina substitui a pneumocócica 10-valente (VPC10) e oferece cobertura contra 20 sorotipos da bactéria responsável por enfermidades como pneumonia, meningite e otite média.

Nova vacina amplia proteção infantil

Segundo o Ministério da Saúde, a principal vantagem da Pneumo 20 é a ampliação da proteção imunológica, especialmente contra sorotipos mais associados a casos graves de doença invasiva.

O imunizante protege contra os tipos que mais frequentemente causam hospitalizações, sequelas e mortes, incluindo os sorotipos 3, 6A e 19A.

Além da prevenção contra pneumonia e meningite, a vacina também auxilia na proteção contra otite média, uma das infecções mais comuns na infância.

Cerca de 2 milhões de crianças devem ser imunizadas

A expectativa do governo federal é vacinar aproximadamente 2 milhões de crianças em todo o Brasil.

Para garantir a campanha, o SUS adquiriu mais de 8 milhões de doses e já concluiu a distribuição para estados e municípios.

A vacinação será realizada conforme o histórico vacinal de cada criança e as doses anteriormente recebidas da vacina pneumocócica 10-valente.

Idosos também serão contemplados

Durante o lançamento da estratégia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que a vacina também estará disponível para grupos específicos de idosos.

Segundo ele, serão beneficiados idosos acamados e pessoas com doenças pulmonares crônicas, ampliando a proteção para populações mais vulneráveis.

Doença ainda causa mortes no Brasil

Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que a doença pneumocócica continua sendo um importante problema de saúde pública.

Entre 2023 e 2025, o Brasil registrou cerca de 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil mortes. Entre crianças menores de 5 anos foram contabilizados 616 casos e 188 óbitos no período.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica é uma das principais causas de mortalidade infantil por enfermidades que podem ser prevenidas por vacinação.

Onde receber a vacina

A Pneumo 20 já está disponível nas unidades de saúde do SUS em todo o país. Pais e responsáveis devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal da criança e receber orientações sobre o esquema de imunização.

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