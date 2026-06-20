Desfalque

Atacante teve lesão muscular na coxa direita confirmada por exames e passará por tratamento intensivo

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou neste sábado que o atacante Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e está fora dos próximos compromissos imediatos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O diagnóstico foi confirmado após exames de imagem realizados pela equipe médica da Seleção. Apesar da lesão, o jogador permanecerá com a delegação brasileira e iniciará um protocolo de tratamento intensivo em busca de recuperação.

Lesão ocorreu durante vitória sobre o Haiti

Raphinha sentiu dores aos 39 minutos do primeiro tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos.

Após reclamar de um incômodo muscular, o atacante sentou no gramado e precisou ser substituído por Rayan.

A situação gerou preocupação entre os companheiros de equipe, especialmente porque o jogador já havia enfrentado um problema semelhante na mesma coxa há poucos meses.

Histórico recente preocupa comissão técnica

Em março deste ano, Raphinha sofreu uma lesão na coxa direita durante amistoso contra a França e ficou cerca de cinco semanas afastado dos gramados.

O histórico recente aumenta a cautela da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, que agora aguarda a evolução clínica do atacante.

Brasil não pode convocar substituto

Pelas regras da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira não poderá substituir Raphinha por outro jogador de linha.

O prazo para alterações na lista oficial de convocados terminou antes da estreia brasileira no torneio. Apenas goleiros podem ser substituídos durante a competição em casos específicos previstos pelo regulamento.

CBF não divulga prazo de retorno

Em nota oficial, a CBF informou apenas que o atleta seguirá tratamento intensivo acompanhado pelo departamento médico da Seleção.

Até o momento, não foi divulgado um prazo para recuperação nem uma previsão sobre um possível retorno do atacante ainda durante a Copa do Mundo.

*Com informações do Extra

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