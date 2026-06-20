A Holanda mostrou força na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Suécia por 5 a 1, neste sábado (20), em Houston, pela segunda rodada do Grupo F.
Com a vitória, os holandeses chegaram a quatro pontos e ultrapassaram os suecos na tabela, assumindo a liderança da chave. O grupo ainda conta com Tunísia e Japão.
Brobbey decide no primeiro tempo
A Holanda construiu a vitória logo nos minutos iniciais. O atacante Brian Brobbey marcou duas vezes nos primeiros 17 minutos de jogo.
O primeiro gol saiu após assistência de Cody Gakpo pela esquerda. Pouco depois, Brobbey voltou a balançar as redes ao completar uma jogada construída pelo lado direito.
A Suécia ainda chegou a marcar com Lagerbielke, mas o lance foi anulado por impedimento.
Gakpo amplia e encerra reação sueca
Na etapa final, a Holanda manteve o ritmo forte e praticamente definiu o resultado nos primeiros minutos.
Aos dois minutos, Gakpo aproveitou cruzamento de Denzel Dumfries para fazer o terceiro. Seis minutos depois, o atacante voltou a marcar após uma roubada de bola ainda no campo defensivo.
A Suécia descontou aos 13 minutos com Anthony Elanga, mas não conseguiu reagir.
Summerville fecha a goleada
O quinto gol holandês saiu já na reta final da partida. Após assistência de Memphis Depay, Crysencio Summerville finalizou sem chances para o goleiro sueco.
O resultado consolidou a atuação dominante da equipe comandada pelos holandeses e aumentou a confiança para a última rodada da fase de grupos.
Grupo F segue aberto
Apesar da goleada, a disputa pela classificação continua aberta. A definição dos classificados ocorrerá na terceira e última rodada.
Na próxima quinta-feira (25), a Holanda enfrenta a Tunísia, enquanto a Suécia terá pela frente o Japão.
O Grupo F é acompanhado de perto pela Brasil, já que o cruzamento das fases eliminatórias prevê confrontos entre equipes dos grupos C e F.
*Com informações do Lance
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