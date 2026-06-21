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Seleção japonesa domina a Tunísia e fica próxima das oitavas de final

A seleção do Japão deu mais uma demonstração de força na Copa do Mundo ao derrotar a Tunísia por 4 a 0 neste domingo, pela segunda rodada do Grupo F. Com uma atuação consistente e dominante do início ao fim, os japoneses ficaram muito próximos da classificação para as oitavas de final do torneio.

A partida, que também marcou o milésimo jogo da história das Copas do Mundo, teve como destaque o atacante Ueda, autor de dois gols e uma assistência. Kamada e Ito completaram a goleada da equipe asiática.

Mesmo sem contar com Kubo, um dos principais nomes do elenco, o Japão mostrou organização tática, intensidade e eficiência ofensiva para superar uma Tunísia que segue sem pontuar na competição.

Japão abre vantagem ainda no primeiro tempo

A superioridade japonesa ficou evidente desde os primeiros minutos. Explorando a velocidade pelos lados do campo e a movimentação constante do setor ofensivo, a equipe encontrou espaços na defesa africana.

O primeiro gol saiu após uma jogada pela esquerda. Nakamura recebeu em profundidade, venceu a marcação e cruzou para Kamada aparecer livre na área e completar para as redes.

Pouco depois, Tomiyasu chegou a comemorar o segundo gol, mas a arbitragem anulou o lance após a tecnologia da linha de gol não confirmar a entrada total da bola.

A pressão, no entanto, continuou. Aproveitando um erro na saída de bola da Tunísia, Ueda recebeu pelo centro e acertou um chute forte de fora da área para ampliar o placar.

Ueda faz história e lidera goleada japonesa

Na segunda etapa, o atacante voltou a ser decisivo. Após nova recuperação de bola no campo ofensivo, Sano cruzou pela direita e Ueda marcou de cabeça, encobrindo goleiro e defensores em um dos gols mais bonitos da partida.

O atacante entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador japonês a marcar dois gols em uma mesma partida de Copa do Mundo.

Antes de deixar o gramado sob aplausos, Ueda ainda participou diretamente de mais um lance decisivo. Com um lançamento preciso, encontrou Ito, que finalizou para fechar a goleada por 4 a 0.

Tunísia segue sem reação

A seleção tunisiana voltou a apresentar dificuldades defensivas e pouco conseguiu produzir ofensivamente. A equipe africana havia estreado com derrota por 5 a 1 para a Suécia e chegou pressionada para o confronto.

A partida marcou também a estreia do técnico francês Hervé Renard, contratado após a saída de Sabri Lamouchi. Bicampeão da Copa Africana de Nações, Renard não conseguiu evitar mais uma derrota contundente.

Com o resultado, a Tunísia fica em situação delicada no Grupo F e vê aumentar o risco de eliminação precoce.

Classificação encaminhada

Com seis pontos conquistados em duas partidas, o Japão assume posição confortável na chave e pode garantir matematicamente a classificação às oitavas de final na próxima rodada.

Já a Tunísia depende de uma combinação de resultados e de uma reação imediata para seguir sonhando com uma vaga na fase eliminatória.



*Com informações do Extra

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