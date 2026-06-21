Casca-grossa

Alcenir Muller representará o Brasil no Pan-Americano em Montevidéu

O amazonense Alcenir Castelo Branco Muller, de 48 anos, natural de São Paulo de Olivença, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Parajiu-jitsu que disputará o Campeonato Pan-Americano da modalidade entre os dias 6 e 8 de agosto, em Montevidéu, no Uruguai.

A convocação marca um dos momentos mais importantes da trajetória do atleta, que se destaca não apenas pelos resultados esportivos, mas também por uma inspiradora história de superação.

“A expectativa é fazer um ótimo trabalho e retribuir essa importantíssima convocação com boas lutas. É como um sonho. Ainda não caiu a ficha. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é o sonho de qualquer atleta”, afirmou Alcenir.

História de superação

Alcenir nasceu com paralisia cerebral e perdeu a mãe durante o parto. Aos 10 anos, deixou o município de São Paulo de Olivença para buscar tratamento médico e novas oportunidades na capital amazonense.

Ao longo da vida, construiu uma trajetória marcada pela independência, determinação e dedicação aos estudos e ao esporte. Casado e pai de dois filhos — um deles autista —, ele destaca o apoio da família como fundamental em sua caminhada.

“Nunca me senti um coitadinho. Minha família sempre me incentivou a ser independente e correr atrás dos meus sonhos. Vim do interior para construir meu caminho e nunca deixei as dificuldades me impedirem de seguir em frente”, relatou.

Destaque no parajiu-jitsu nacional

Faixa marrom, Alcenir representa a academia Valois Jiu-jitsu, sob orientação do mestre Luis Carlos Valois, uma das maiores referências da modalidade no Amazonas.

O atleta também integra o Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA), que oferece suporte multidisciplinar aos competidores por meio de acompanhamento psicológico, fisioterapia preventiva e ações de inclusão social.

Entre os principais títulos conquistados pelo paratleta estão:

Campeão Amazonense de Parajiu-jitsu;

Campeão do Abu Dhabi Internacional Pro Manaus 2019;

Campeão do Abu Dhabi Pro Fortaleza 2023;

Campeão Brasileiro de Parajiu-jitsu 2026, em Governador Valadares.

Busca por patrocinadores

Agora, com a oportunidade de representar o Brasil em uma competição internacional, Alcenir busca apoio de patrocinadores e investidores para custear sua preparação e participação no Pan-Americano.

Além de campanhas de arrecadação, como rifas, bingos e feijoadas beneficentes, o atleta está aberto a parcerias com empresas e apoiadores interessados em incentivar o esporte paralímpico amazonense.

*Com informações da assessoria

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