Embalou

Com gol histórico de Lamine Yamal, seleção espanhola vence por 4 a 0 e retoma confiança no Mundial

Depois de empatar sem gols com Cabo Verde na estreia, a Espanha mostrou sua força e venceu a Arábia Saudita por 4 a 0 em uma das atuações mais convincentes da Copa do Mundo até aqui. O destaque ficou para a dupla formada por Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, protagonistas da vitória da Fúria.

Com o retorno de Yamal ao time titular após se recuperar de uma lesão muscular, a seleção comandada por Luis De La Fuente apresentou um futebol envolvente, dominando a partida do início ao fim e confirmando seu status de candidata ao título mundial.

Yamal marca gol histórico e quebra recordes

Aos 10 minutos do primeiro tempo, a Espanha abriu o placar em uma jogada que resumiu a superioridade técnica da equipe. Lançado em profundidade pela esquerda, Oyarzabal encontrou Yamal livre na área. O jovem atacante completou de carrinho para marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo.

Com o feito, Yamal entrou para a história do torneio ao superar Lionel Messi na lista dos jogadores mais jovens a balançar as redes em Mundiais. O atacante espanhol também igualou um recorde de Pelé ao se tornar apenas o segundo atleta a abrir o placar de uma partida de Copa do Mundo com 18 anos ou menos.

Oyarzabal lidera goleada espanhola

Se Yamal fez história, Oyarzabal foi o grande nome da partida. O atacante marcou dois gols e distribuiu uma assistência, comandando o setor ofensivo espanhol.

O segundo gol saiu após confusão na área saudita depois de uma cobrança de escanteio. Bem posicionado, Oyarzabal aproveitou a sobra e ampliou.

Pouco depois, a Espanha envolveu completamente a defesa adversária em uma troca rápida de passes. A jogada passou por Pedro Porro e Cucurella antes de encontrar novamente Oyarzabal, que finalizou com precisão para marcar o terceiro.

O atacante ainda acertou o travessão em uma tentativa de trivela após erro da defesa saudita, quase anotando um golaço.

Domínio coletivo da Fúria

Além dos destaques individuais, a Espanha chamou atenção pelo desempenho coletivo. O meio-campo controlou a posse de bola e encontrou espaços com facilidade diante de uma Arábia Saudita desorganizada após sofrer o primeiro gol.

Na segunda etapa, a pressão espanhola continuou e resultou no quarto gol. Após finalização de Cucurella, Hassan Al-Tamkakti desviou contra o próprio patrimônio e fechou a goleada.

Espanha volta à briga pela liderança

Com a vitória, a Espanha deixa para trás a desconfiança gerada pelo empate na estreia e volta a se colocar entre as seleções mais fortes da competição.

A equipe encerra sua participação na fase de grupos na próxima sexta-feira diante do Uruguai. Já a Arábia Saudita enfrenta Cabo Verde em busca dos primeiros pontos no torneio.

O resultado também reforça a recuperação de seleções consideradas favoritas, como Brasil e Espanha, que responderam de forma convincente após tropeços na rodada inicial.

*Com informações do Extra

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