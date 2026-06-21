Ginástica Artística

Campeã olímpica retorna às competições após quase dois anos

O retorno de Rebeca Andrade às competições não poderia ter sido mais especial. Após quase dois anos afastada dos principais torneios da ginástica artística, a campeã olímpica voltou às disputas neste domingo (21) e conquistou a medalha de ouro na prova do salto durante o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, realizado no Rio de Janeiro.

A apresentação marcou não apenas a volta de uma das maiores atletas da história do esporte brasileiro, mas também um feito inédito para o país na competição continental.

Ouro inédito no salto

Rebeca Andrade garantiu o lugar mais alto do pódio ao registrar média de 14.266 pontos nos dois saltos realizados na final.

A brasileira recebeu nota 14.433 na primeira apresentação — a maior pontuação de toda a competição — e 13.700 na segunda tentativa, assegurando a medalha de ouro.

A canadense Lia Monica ficou com a prata ao somar 14.249 pontos, enquanto a norte-americana Claire Pease conquistou o bronze com 13.916.

A vitória representa o primeiro ouro do Brasil na prova do salto em uma edição do Campeonato Pan-Americano.

Brasil soma sete medalhas no domingo

Além do ouro de Rebeca Andrade, o Brasil teve um excelente desempenho nas demais finais disputadas ao longo do dia e encerrou a programação com mais seis medalhas.

Diogo Soares foi um dos grandes destaques da delegação ao conquistar duas medalhas de prata. A primeira veio nas barras paralelas, com nota 13.933. Em seguida, ele voltou ao pódio na barra fixa, ao alcançar 14.133 pontos.

Na mesma final da barra fixa, Arthur Nory garantiu a medalha de bronze com nota 14.033, empatado com o canadense Felix Dolci.

Mais três bronzes para o Brasil

A delegação brasileira ainda ampliou sua coleção de medalhas com outros três bronzes conquistados nas finais individuais.

Thaís Fidélis subiu ao pódio na prova da trave, enquanto Sophia Weisberg garantiu medalha nas barras assimétricas.

No masculino, Vitaliy Guimarães conquistou o bronze na final do solo, encerrando um domingo de destaque para a ginástica brasileira.

Rebeca reforça favoritismo para os próximos desafios

A volta vitoriosa de Rebeca Andrade reforça o protagonismo da ginasta brasileira no cenário internacional. Principal nome da modalidade no país, a atleta retorna às competições em alto nível e mostra estar preparada para os próximos desafios do ciclo olímpico.

Com o ouro conquistado no Rio de Janeiro, Rebeca inicia sua temporada internacional com uma atuação consistente e mantém viva a expectativa de novas conquistas para a ginástica artística brasileira.

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