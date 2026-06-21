Namoro?

Presença em restaurante e vídeo apagado reforçam teorias de uma possível reconciliação

Novas especulações sobre uma possível reconciliação entre a influenciadora digital Virginia Fonseca e o atacante Vinícius Júnior ganharam força neste fim de semana após publicações feitas durante uma noite em Nova York, nos Estados Unidos.

No último sábado (20), Virginia compartilhou registros de um jantar na cidade norte-americana. Apesar de mostrar poucos detalhes do encontro, uma publicação feita por sua amiga, Duda Freire, chamou a atenção dos internautas.

A influenciadora chegou a divulgar um vídeo em que Vinícius Júnior aparecia rapidamente ao fundo. O conteúdo, no entanto, foi apagado pouco tempo depois, aumentando ainda mais as especulações nas redes sociais.

Detalhes do restaurante chamaram atenção dos fãs

Além do vídeo removido, seguidores perceberam semelhanças entre o local frequentado por Virginia e o ambiente mostrado em publicações de amigos do jogador.

Louças, decoração e outros elementos do restaurante levaram muitos usuários a acreditar que os dois estavam no mesmo estabelecimento e possivelmente acompanhados do mesmo grupo de amigos.

Nas redes sociais, comentários sobre uma possível reaproximação rapidamente viralizaram.

“Com certeza estão juntos de novo”, escreveu uma internauta. Outros seguidores destacaram a exclusão do vídeo e afirmaram que os indícios seriam cada vez mais evidentes.

Rumores começaram após o Dia dos Namorados

As teorias envolvendo uma possível volta do casal ganharam força nas últimas semanas.

No Dia dos Namorados, Virginia exibiu um buquê de rosas vermelhas nas redes sociais e recebeu uma interação de Vinícius Júnior na publicação, o que despertou a curiosidade dos fãs.

Desde então, internautas passaram a acompanhar atentamente movimentações dos dois.

Jogo da NBA também gerou especulações

Outro episódio que alimentou os rumores aconteceu durante uma partida da NBA no famoso Madison Square Garden, em Nova York, no dia 8 de junho.

Na ocasião, Virginia publicou registros do evento esportivo. Pouco depois, o assessor pessoal de Vinícius Júnior, Felipe Silveira, compartilhou imagens de um setor bastante semelhante ao mostrado pela influenciadora.

A coincidência levou seguidores a especularem que ambos poderiam ter assistido ao jogo juntos ou em áreas próximas.

Post sobre término foi apagado

Outro detalhe que chamou atenção dos fãs foi a exclusão da publicação em que Virginia anunciava o fim do relacionamento com o jogador.

O comunicado havia sido publicado no TikTok em 15 de maio, mas foi removido recentemente da plataforma, gerando novas interpretações sobre o atual status da relação.

Até o momento, nem Virginia nem Vinícius Júnior comentaram oficialmente os rumores de reconciliação.

*Com informações da CNN

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