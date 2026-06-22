Ocorrência

Colisão entre carro e motocicleta mobilizou equipes do Samu na manhã desta segunda-feira (22), na zona Centro-Sul de Manaus

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22), na avenida André Araújo, uma das principais vias da zona Centro-Sul de Manaus. A ocorrência foi registrada por volta das 7h e mobilizou equipes de socorro para atender as vítimas da colisão.

O motociclista, identificado apenas como Wesley, trabalhava como motorista de aplicativo e realizava uma corrida no momento do acidente. Ele transportava uma passageira quando um carro que trafegava pela avenida atingiu a motocicleta.

Samu prestou atendimento às vítimas

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe para prestar os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, os socorristas encaminharam Wesley e a passageira ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para avaliação médica e tratamento dos ferimentos.

De acordo com informações preliminares, Wesley sofreu ferimentos leves e apresenta estado de saúde estável. Já a passageira, cuja identidade não foi divulgada, sofreu lesões mais graves e precisou de atendimento médico intensivo.

Motorista teria tentado mudar de faixa

As informações iniciais apontam que o acidente aconteceu quando o motorista do carro tentou mudar de faixa e atingiu a motocicleta.

Como consequência, os ocupantes da moto caíram na pista, e o trânsito ficou lento durante o atendimento da ocorrência. Agora, as autoridades competentes deverão investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente e apurar eventuais responsabilidades dos envolvidos.

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