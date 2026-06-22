Fiscalização

Carga estava escondida em veículo que seguia de Manaus a Boa Vista; motorista foi preso pela Polícia Federal

Uma carga de ouro ilegal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-174, em Rorainópolis, Roraima. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (19), durante uma operação de fiscalização de rotina nas proximidades da divisa com o Amazonas.

Ademais, no total, os agentes interceptaram 15,5 quilos de ouro, avaliados em cerca de R$ 10 milhões.

Fiscalização

O material estava escondido em um compartimento interno de um veículo utilitário que fazia o trajeto entre Manaus e Boa Vista. A abordagem ocorreu após os agentes identificarem inconsistências nas informações repassadas pelo condutor durante a fiscalização. Em seguida, a equipe realizou uma vistoria mais detalhada no automóvel.

Além disso, os policiais encontraram 28 barras de ouro, todas sem documentação fiscal e sem licença ambiental que autorizasse o transporte ou a posse do minério.

O motorista foi preso em flagrante por suspeita de usurpação de matéria-prima pertencente à União. Posteriormente, ele foi encaminhado, junto com o veículo e a carga apreendida, para a sede da Polícia Federal em Boa Vista, onde os procedimentos legais foram adotados.

Prejuízo

Com essa nova ação, a PRF acumula aproximadamente 48 quilos de ouro apreendidos em todo o território nacional ao longo de 2026. Por fim, o volume representa um prejuízo estimado em mais de R$ 30 milhões ao esquema de comércio ilegal de minérios.

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