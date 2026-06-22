Preparação

Garantido testa espetáculo diante da torcida e encerra preparação para o 59º Festival de Parintins.

O Bumbódromo de Parintins recebeu, na noite deste domingo (21), o ensaio técnico aberto do Boi Garantido, última etapa de preparação para o espetáculo que será apresentado nas três noites do 59º Festival de Parintins, na sexta-feira, sábado e domingo (26, 27 e 28/06), no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

A realização do ensaio técnico tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e permite ao público acompanhar de perto a grandiosidade da produção artística e o trabalho realizado nos bastidores para a construção do espetáculo, que será apresentado na arena do Bumbódromo.

Com as duas arquibancadas lotadas, o ensaio permitiu que a torcida vermelha e branca vivenciasse uma prévia da emoção que será levada para a arena nos três dias de festival. O ensaio também marcou um momento importante para a equipe artística do Garantido, que utilizou a estrutura do Bumbódromo para realizar os últimos alinhamentos técnicos do espetáculo.

De acordo com o presidente do Boi Garantido, Fred Góes, a realização do ensaio no Bumbódromo é fundamental para o aperfeiçoamento do espetáculo.

“Conseguimos esse espaço e isso nos permite afinar cada momento das três noites. Hoje, praticamente, todos os ajustes já foram feitos. Agora é trazer mais um gostinho para a nossa galera e chegar preparados para a arena”, afirmou Fred Góes.

O presidente destacou, ainda, que o trabalho realizado nos últimos meses reforça a confiança da equipe para as apresentações do festival. “Garantido é emoção. Isso faz parte da nossa história. Quando o boi entrar na arena, a torcida vai explodir de alegria e emoção, como acontece em todos os momentos em que o Garantido se apresenta”, acrescentou.

O amo do boi, João Paulo Faria, destacou o clima de confiança vivido pelo elenco e pela torcida nesta reta final de preparação. “É um ano muito leve para mim como item. Ver as alegorias do Garantido na concentração e perceber a grandiosidade do trabalho realizado pela comissão de arte emociona. Temos uma diretoria competente, uma comissão de arte forte e uma direção musical que entregou um álbum maravilhoso. Chegamos a este último ensaio prontos para brincar de boi com a galera. Se hoje fosse a primeira noite de festival, já estaríamos preparados”, afirmou.

Estreando no Festival de Parintins, Raíra Lins, a sinhazinha da fazenda, também participou do ensaio e falou sobre a expectativa para o festival. Segundo ela, o carinho recebido da torcida tem sido fundamental para enfrentar a ansiedade dos dias que antecedem as apresentações.

Para ela, o público pode esperar um espetáculo grandioso. “Estou muito tranquila e confiante por causa do acolhimento da nossa galera. Estou colocando minha identidade, uma sinhazinha brincalhona, divertida, apaixonada pelo boi e muito segura. O Garantido vem muito grande, trazendo novidades e muito trabalho. Estamos avançados em vários aspectos e chegamos muito preparados para o festival”, ressaltou Raíra Lins.

Com a conclusão dos ensaios técnicos, o Boi Garantido entra na reta final de preparação para as apresentações oficiais do 59º Festival de Parintins. Nas três noites de disputa, o bumbá vermelho e branco será o segundo a se apresentar na arena do Bumbódromo, levando ao público o espetáculo construído ao longo dos últimos meses por artistas, itens oficiais e equipes técnicas.

A programação dos ensaios técnicos promovidos com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, será encerrada na terça-feira (23/06), com o ensaio do Boi Caprichoso, a partir das 20h.

A iniciativa integra as ações de preparação para o festival e proporciona às agremiações a oportunidade de realizar os últimos ajustes técnicos na arena, além de aproximar a população e os visitantes da experiência que será apresentada durante o Festival de Parintins.

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