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Vídeo emocionante com a filha Zoe pegou os internautas de surpresa.

São Paulo (SP) – A apresentadora Sabrina Sato movimentou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (22) ao anunciar publicamente que está grávida dO ator Nicolas Prattes. A revelação do primeiro bebê do casal foi feita por meio de um vídeo sensível e emocionante publicado no perfil oficial da artista no Instagram.

O anúncio oficial rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Nos comentários da postagem, dezenas de amigos famosos, familiares e seguidores anônimos celebraram a notícia com mensagens de carinho, desejando bênçãos e saúde para a nova fase da família.

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O bebê chega para consolidar a união do casal de artistas, que começou a ganhar os holofotes no início de 2024. Sabrina e Nicolas assumiram o namoro publicamente em fevereiro daquele ano, logo após o Carnaval, e decidiram dar um passo adiante na relação em 2025, quando oficializaram a união.

A gravidez marca um momento especial na vida de Sabrina, que já é mãe de Zoe, fruto de seu antigo casamento, e agora celebra a chegada do primeiro filho ao lado do ator da Rede Globo.

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