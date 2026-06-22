Eleições 2026

Levantamento do Direto ao Ponto aponta Omar Aziz na frente na corrida pelo Governo do Amazonas, enquanto David Almeida e Roberto Cidade aparecem tecnicamente empatados no cenário estimulado

Levantamento do Direto ao Ponto mostra uma disputa apertada entre David Almeida (Avante) e Roberto Cidade (União Brasil) pela segunda colocação na corrida ao Governo do Amazonas. No cenário estimulado das eleições deste ano, os dois pré-candidatos aparecem separados por apenas um ponto percentual nas intenções de voto.

Já no cenário espontâneo, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de nomes, é a professora Maria do Carmo (PL) que ocupa a segunda posição.

Omar Aziz lidera cenário estimulado

A pesquisa aponta o senador Omar Aziz (PSD) na liderança da disputa pelo Governo do Amazonas. Em seguida, aparecem David Almeida e Roberto Cidade, em cenário de empate técnico dentro da margem de erro.

Os dados consideram entrevistas realizadas na capital e no interior do estado em cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos participantes.

De acordo com o levantamento, Omar Aziz registra 28% das intenções de voto na contagem geral. Quando os dados são segmentados por região, o senador alcança 33% entre os eleitores do interior e 24% em Manaus.

David Almeida e Roberto Cidade disputam a segunda posição

David Almeida aparece em segundo lugar, com 21% das intenções de voto. O percentual é o mesmo tanto na capital quanto no interior.

Logo atrás, Roberto Cidade soma 20% da preferência do eleitorado. O pré-candidato registra 20% em Manaus e 21% nos municípios do interior.

Maria do Carmo alcança 19% das intenções de voto

Na quarta colocação, a professora Maria do Carmo registra 19% das intenções de voto no cenário geral. Em Manaus, ela alcança 22%, enquanto no interior soma 16%.

Entre os entrevistados, 4% dos moradores da capital e 5% dos residentes nos municípios do interior afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Os votos brancos e nulos totalizam 7%.

Levantamento mostra queda de três pré-candidatos

A pesquisa também analisou a evolução mensal das intenções de voto entre março e junho. Nesse período, Omar Aziz, Maria do Carmo e David Almeida apresentaram recuo nos índices.

Omar Aziz passou de 35% para 28%. Maria do Carmo registrou a maior queda, ao recuar de 30% para 19%. Já David Almeida apresentou a menor redução, saindo de 24% para 21%.

Quase metade do eleitorado ainda pode mudar o voto

Quando questionados sobre a possibilidade de alterar a escolha até o dia da eleição, 49% dos entrevistados afirmaram que a decisão já está definida.

Por outro lado, 47% disseram que ainda podem mudar de candidato antes do pleito. Outros 4% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Cenário espontâneo tem Omar Aziz e Maria do Carmo à frente

No cenário espontâneo, Omar Aziz foi citado por 7% dos entrevistados. Em seguida, aparecem Maria do Carmo, com 6%, e David Almeida, com 5%.

Roberto Cidade foi mencionado por 4% dos participantes. Já Wilson Lima recebeu 2% das citações, enquanto Eduardo Braga foi lembrado por 1% dos entrevistados.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 20 de junho. O levantamento ouviu 1,2 mil pessoas com 16 anos ou mais em Manaus e outros 15 municípios: Autazes, Careiro, Coari, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Manicoré, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tefé, Novo Airão, Tabatinga e Humaitá.

A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95,5%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-08042-2026.

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