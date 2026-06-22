Segurança

Polícia Militar embarcou 551 agentes de Manaus para reforçar a Operação Parintins, que mobilizará cerca de 730 policiais durante o festival.

Manaus (AM) – Mais de 700 policiais militares vão reforçar a segurança durante o 59º Festival de Parintins. Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) embarcou 551 policiais no Porto de Manaus com destino à Ilha Tupinambarana para atuar na Operação Parintins 2026.

Os militares atuarão antes, durante e após o festival, realizado entre os dias 26 e 28 de junho, garantindo o policiamento ostensivo e preventivo para moradores, turistas e visitantes.

Reforço policial

Além dos 551 policiais enviados de Manaus, a operação contará com 131 militares que já integram o efetivo permanente do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Parintins. Outros quase 50 policiais serão empregados em missões específicas de apoio às ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Ao todo, a PMAM empregará cerca de 730 policiais militares, um dos maiores efetivos já mobilizados pela corporação para a festa.

O policiamento será realizado por meio de patrulhamento a pé, viaturas de duas e quatro rodas, policiamento fluvial, turístico, ciclístico, de trânsito, especializado e monitoramento com drones.

Operação integrada

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, o reforço foi planejado para garantir segurança em Parintins sem comprometer o policiamento na capital.

Ele afirmou que o efetivo administrativo foi redistribuído estrategicamente para manter o atendimento em Manaus durante o período do festival.

Já o secretário de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, informou que toda a Operação Parintins 2026 contará com cerca de 1,2 mil profissionais das forças de segurança, além de tecnologias como reconhecimento facial, videomonitoramento, patrulhamento fluvial e fiscalização de embarcações.

A operação também prevê bases policiais em pontos estratégicos da cidade e atuação integrada entre os órgãos do Sistema de Segurança Pública do Amazonas para garantir tranquilidade durante o maior festival folclórico da Amazônia.

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