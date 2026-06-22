Emprego

Assembleia Legislativa do Amazonas conclui etapa final do concurso e deve iniciar convocações para cargos de níveis médio e superior

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), assinou nesta segunda-feira (22/6), no Plenário Ruy Araújo, o documento de homologação do concurso público da Casa Legislativa. Uma comissão de candidatos aprovados acompanhou o ato.

De acordo com a direção da Aleam, a expectativa é de que as primeiras nomeações ocorram até julho.

Homologação marca etapa final do concurso

Durante a assinatura, o presidente da Aleam explicou que a homologação representa a última fase do processo seletivo.

“O concurso tem várias fases, e a última delas é a homologação. Após todas as decisões e alguns questionamentos jurídicos, chegamos hoje à etapa final, que foi a homologação. Esperamos agora realizar as convocações. Temos a Lei Eleitoral, que impõe algumas restrições quanto ao aumento de despesas, mas, até julho, vamos avaliar quem poderá ser chamado para complementar o quadro da Assembleia Legislativa”, afirmou.

Concurso ofertou 100 vagas e cadastro de reserva

O concurso público da Aleam foi realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e ofertou 100 vagas para provimento imediato. As oportunidades foram distribuídas entre 60 cargos de nível superior e 40 de nível médio, além da formação de cadastro de reserva.

Aprovados acompanham expectativa de nomeação

Entre os aprovados, a candidata Kíssia Sampaio, segunda colocada no cargo de procuradora, afirmou que a homologação reforça a expectativa de convocação ainda este ano.

“O concurso foi conduzido com muita lisura, transparência e organização, e estamos muito satisfeitos e com as melhores expectativas para a nomeação e para contribuir com o nosso trabalho. Para nossa grata surpresa, pensamos que seria apenas uma reunião, mas a homologação foi assinada e saímos com a excelente notícia de que o ato foi concretizado. A expectativa é sermos chamados ainda este ano, possivelmente já em julho”, destacou.

Aleam inicia fase de planejamento para convocações

Com a homologação concluída, a Aleam passa agora à fase de análise interna para definição das próximas convocações, respeitando limites legais e orçamentários vigentes.

A previsão é que o processo de nomeação dos aprovados ocorra de forma gradual, conforme a necessidade de recomposição do quadro funcional da Assembleia Legislativa.

(*) Com informações da Assessoria

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