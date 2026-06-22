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Camisa 10 deve iniciar jogo no banco de reservas nesta quarta-feira (24)

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O futebol costuma seguir roteiros imprevisíveis. No caso de Neymar, algumas coincidências se repetem em momentos decisivos de sua trajetória com a Seleção Brasileira.

Na próxima quarta-feira (24), diante da Escócia, em Miami, o atacante deve dar mais um passo na recuperação e voltar a atuar pela Seleção após um longo período de lesões. Ele não deve iniciar entre os titulares, mas a expectativa é que receba minutos de Carlo Ancelotti durante a partida. O cenário da volta se conecta a marcos importantes da carreira do jogador.

Estreia em Nova Jersey marca início da trajetória na Seleção

A primeira coincidência está no local que marcou o início da caminhada de Neymar na Seleção principal. Em agosto de 2010, aos 18 anos, ele estreou pelo Brasil contra os Estados Unidos no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Naquela partida, Neymar marcou um gol na vitória por 2 a 0 e se apresentou ao cenário internacional como uma nova promessa do futebol brasileiro.

Evolução, títulos e marca histórica pela Seleção

Desde então, o atacante acumulou títulos, transferências e recordes. Neymar tornou-se o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, superando marcas históricas do futebol nacional.

Nova Jersey voltou a fazer parte de sua trajetória. O local recebeu a Seleção durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Foi também no MetLife Stadium que o Brasil iniciou sua participação no Mundial, com empate por 1 a 1 diante do Marrocos.

Escócia também faz parte da trajetória de Neymar

Se Nova Jersey marcou o início, a Escócia teve papel importante na projeção internacional do atacante.

Em março de 2011, no Emirates Stadium, em Londres, o Brasil enfrentou os escoceses em amistoso que marcou a primeira grande atuação de Neymar na Europa.

Naquele contexto, o Brasil ainda buscava reorganização após a Copa do Mundo de 2010. Neymar assumiu protagonismo, marcou dois gols na vitória por 2 a 0 e ganhou destaque na imprensa inglesa.

Os jornais da época ressaltaram a atuação do atacante, enquanto clubes europeus intensificaram o interesse por sua contratação. O Chelsea foi um dos times que acompanhou o jogador, enquanto o FC Barcelona avançava nos bastidores para sua contratação, concluída anos depois.

Novo cenário após lesões e retorno gradual

Quinze anos depois, a Escócia volta a aparecer no caminho do atacante. Agora, Neymar retorna como um jogador experiente, aos 34 anos, após um período marcado por lesões e recuperação.

Desde a grave lesão no joelho em 2023, o atacante enfrentou cirurgias, fisioterapia e novas lesões musculares. Ele passou quase três anos sem sequência pela Seleção no ciclo atual.

Recuperado de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o jogador voltou aos treinos e sinaliza evolução física para retornar aos gramados.

Contexto da Seleção amplia importância do jogo

O Brasil entra em campo com objetivo claro: vencer para garantir a liderança do Grupo C e manter a logística planejada para a Copa do Mundo de 2026.

A permanência na base atual reduz deslocamentos e facilita a preparação para a sequência da competição. O desempenho coletivo também influencia diretamente o planejamento da comissão técnica.

Ciclo que conecta passado e presente

Entre Nova Jersey e a Escócia, entre a estreia de 2010 e a possível volta em 2026, a trajetória de Neymar cruza momentos simbólicos da carreira.

Entre Nova Jersey e a Escócia, entre a estreia de 2010 e a possível volta em 2026, a trajetória de Neymar cruza momentos simbólicos da carreira.

*Com informações do Lance

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