Portugal e Uzbequistão entram em campo nesta terça-feira (23), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.
A seleção portuguesa chega pressionada após empatar em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia e ainda busca seu primeiro triunfo no torneio.
Desempenho
O desempenho abaixo das expectativas na rodada inicial gerou críticas, especialmente direcionadas a Cristiano Ronaldo. Além disso, uma declaração de João Neves, que afirmou que CR7 é “apenas mais um jogador para ajudar”, teve repercussão negativa tanto internamente quanto entre torcedores e imprensa.
Por outro lado, o Uzbequistão disputa sua primeira Copa do Mundo e iniciou sua trajetória com derrota por 3 a 1 para a Colômbia.
A equipe aposta na solidez defensiva comandada por Khusanov e na experiência de Shomurodov, maior goleador da história da seleção, para buscar um resultado positivo.
Escalações prováveis
Portugal – Técnico: Roberto Martínez
Após a estreia, Roberto Martínez precisou administrar o ambiente interno da equipe e trabalha para encontrar alternativas que favoreçam o rendimento de Cristiano Ronaldo. Na primeira partida, o atacante atuou isolado no setor ofensivo e teve participação discreta.
A tendência é que o treinador promova mudanças na equipe titular. Na defesa, Rúben Dias, recuperado de problemas físicos, deve reassumir a posição entre os titulares. Alterações também não estão descartadas no meio-campo e no ataque.
Provável escalação de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias (Tomás Araújo), Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva (João Félix), Rafael Leão (Pedro Neto) e Cristiano Ronaldo.
Pendurados: Tomás Araújo, Semedo e Bernardo Silva.
Uzbequistão – Técnico: Fabio Cannavaro
A equipe uzbeque também pode apresentar novidades para o confronto. Khamrobekov teve boa atuação ao sair do banco na estreia e aparece como candidato a uma vaga entre os titulares.
Já o zagueiro Ashurmatov preocupa a comissão técnica. O defensor sentiu dores na panturrilha durante a partida contra a Colômbia, precisou ser substituído e segue como dúvida para o duelo desta terça-feira.
Provável escalação do Uzbequistão: Yusupov; Ashurmatov (Urozov), Khusanov, Abdullaev; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Khamrobekov (Urunov) e Shomurodov.
Pendurado: Khusanov.
Arbitragem
- Árbitro: Jalal Jayed (MAR)
- Assistente 1: Zakadia Brinsi (MAR)
- Assistente 2: Mostafa Akarkad (MAR)
- VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Onde assistir Portugal x Uzbequistão?
A partida entre Portugal e Uzbequistão terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, com cobertura em tempo real e narração voltada ao público digital.
A plataforma costuma exibir os jogos com pré-jogo, comentários ao vivo e análise pós-partida, além de interação com os espectadores durante a transmissão.
O confronto começa às 14h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhado gratuitamente online, sendo uma das opções oficiais para quem deseja assistir ao duelo pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.
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