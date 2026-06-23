Copa do Mundo

Seleção inglesa esbarra na retranca ganesa em Boston e Harry Kane perde chance inacreditável no fim do segundo tempo

A Inglaterra e a seleção de Gana empataram por 0 a 0 nesta terça-feira (23), em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. No gramado do Gillette Stadium, em Boston, os ingleses sofreram com a falta de criatividade e não conseguiram furar o forte bloqueio defensivo do adversário.

Já na reta final do confronto, o centroavante Harry Kane teve a oportunidade de ouro para garantir os três pontos. No entanto, o capitão isolou um rebote livre na pequena área após uma cabeçada na trave, decretando o placar zerado.

Situação das seleções no Grupo L

Apesar do tropeço, a Inglaterra assegurou a liderança isolada da chave ao menos até o início da rodada decisiva. Beneficiada pela combinação de resultados, a Croácia, principal concorrente dos britânicos, já não consegue alcançar o topo da tabela nesta semana.

Por outro lado, o resultado foi muito comemorado por Gana. Com o ponto somado, a seleção africana manteve vivo o sonho de avançar às oitavas de final da Copa do Mundo, inclusive com boas chances de classificação como uma das melhores terceiras colocadas da competição.

Retranca ganesa anula ataque inglês em Boston

Os primeiros 45 minutos em Boston entregaram pouca emoção aos torcedores. Durante toda a etapa inicial, a Inglaterra manteve o controle territorial e a posse de bola. Contudo, a equipe limitou-se a trocar passes laterais e encontrou dificuldades extremas para finalizar contra a meta adversária.

Aos 13 minutos, o volante Declan Rice protagonizou os únicos lances perigosos da Inglaterra no primeiro tempo, primeiro em uma jogada ensaiada de falta e, logo depois, em um cabeceio para fora. Em contrapartida, Gana abdicou do ataque e focou em proteger sua grande área, sem incomodar o goleiro Pickford. Antes do intervalo, os jogadores chegaram a se desentender no gramado por causa de uma entrada dura de Bellingham em Opoku, mas a arbitragem controlou os ânimos.

Kane perde gol feito e carimba o empate

O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. A Inglaterra continuou previsível e passou a ceder espaços perigosos para os contra-ataques ganeses. Em uma dessas escapadas, o atacante Adu invadiu a área com perigo, mas o zagueiro Konsa travou o chute no momento exato. Logo em seguida, Semenyo teve nova chance para os africanos, porém o assistente assinalou impedimento.

Os minutos finais, entretanto, reservaram um verdadeiro teste para o coração dos torcedores. Aos 40 minutos, o goleiro ganês Asare operou um milagre em chute de Bukayo Saka. No lance seguinte, O’Reilly subiu mais alto que a zaga e carimbou o travessão de Gana. No rebote, completamente livre e com o gol aberto, Harry Kane bateu de primeira por cima da meta, desperdiçando a última grande oportunidade da partida.

(*) Com informações da CNN Brasil

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