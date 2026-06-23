Manutenção

Espaço ficará fechado ao público durante todo o dia para serviços preventivos e corretivos; funcionamento será retomado na quinta-feira.

Manaus (AM) – O parque Gigantes da Floresta, localizado no bairro Novo Aleixo, estará fechado ao público nesta quarta-feira (24) para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas estruturas e equipamentos.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a medida tem como objetivo garantir a segurança dos visitantes e preservar a qualidade das instalações de um dos principais espaços de lazer da capital.

Manutenção

Durante o fechamento, equipes técnicas atuarão em diferentes áreas do parque para executar melhorias e garantir o pleno funcionamento dos equipamentos.

Segundo a Semacc, a intervenção faz parte da manutenção periódica do espaço e busca oferecer mais conforto e segurança aos frequentadores.

Reabertura

A Prefeitura informou que o parque Gigantes da Floresta voltará a receber visitantes normalmente na quinta-feira (25), no horário habitual de funcionamento.

A administração municipal agradeceu a compreensão da população pelos transtornos temporários.

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