Definição

Terceira rodada da fase de grupos define classificados dos grupos A, B e C. Brasil disputa vaga às oitavas diante da Escócia

A definição dos classificados para a próxima fase da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com a terceira e última rodada da fase de grupos. Ao todo, seis partidas movimentam os grupos A, B e C ao longo do dia.

O principal confronto da programação será entre Brasil e Escócia, às 19h, em Miami, pelo Grupo C. No mesmo horário, Marrocos enfrenta o Haiti, em Atlanta, completando a rodada da chave.

Conforme determina o regulamento da competição, as partidas da última rodada de cada grupo acontecem simultaneamente. Dessa forma, nenhuma seleção entra em campo sabendo previamente os resultados dos adversários.

Jogos abrem disputa decisiva nos grupos

A rodada começa às 16h pelo Grupo B. Em Vancouver, Suíça e Canadá disputam a liderança da chave. Ao mesmo tempo, em Seattle, Bósnia e Herzegovina e Catar entram em campo buscando uma combinação de resultados para manter vivas as chances de classificação.

Por outro lado, os últimos jogos do dia acontecem às 22h, pelo Grupo A. O México recebe a República Tcheca, na Cidade do México, enquanto Coreia do Sul e África do Sul se enfrentam em Monterrey.

Jogos desta quarta-feira (24)

16h – Suíça x Canadá (Grupo B)

16h – Bósnia e Herzegovina x Catar (Grupo B)

19h – Escócia x Brasil (Grupo C)

19h – Marrocos x Haiti (Grupo C)

22h – República Tcheca x México (Grupo A)

22h – África do Sul x Coreia do Sul (Grupo A)

Grupo C: Brasil, Marrocos e Escócia disputam vagas

Classificação

Brasil – 4 pontos (saldo: 3)

Marrocos – 4 pontos (saldo: 1)

Escócia – 3 pontos (saldo: 0)

Haiti – 0 ponto (saldo: -4)

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

2ª rodada

Escócia 0 x 1 Marrocos

Brasil 3 x 0 Haiti

A disputa pela classificação segue aberta no Grupo C. Brasil e Marrocos lideram com quatro pontos cada e dependem apenas de seus próprios resultados para avançar às oitavas de final.

Logo atrás, a Escócia soma três pontos e mantém chances concretas de classificação. Já o Haiti ainda possui possibilidades matemáticas, mas precisa vencer e torcer por uma combinação favorável de resultados para seguir na competição como uma das melhores terceiras colocadas dos 12 grupos.

Enquanto Brasil e Escócia disputam uma vaga direta na próxima fase, Marrocos tenta confirmar a classificação diante da seleção haitiana.

Grupo A: México entra em campo com vaga encaminhada

Classificação

México – 6 pontos (saldo: 3)

Coreia do Sul – 3 pontos (saldo: 0)

República Tcheca – 1 ponto (saldo: -1)

África do Sul – 1 ponto (saldo: -2)

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

2ª rodada

República Tcheca 1 x 1 África do Sul

México 1 x 0 Coreia do Sul

Com duas vitórias em dois jogos, o México chega à rodada final com a classificação garantida e na liderança da chave.

Em contrapartida, a República Tcheca precisa pontuar para continuar na disputa por uma vaga na próxima fase. A equipe concorre diretamente com Coreia do Sul e África do Sul, que se enfrentam simultaneamente.

A seleção sul-coreana ocupa a segunda colocação, com três pontos. Assim, depende apenas de seu desempenho para avançar sem precisar acompanhar outros resultados.

Grupo B: Canadá e Suíça disputam liderança

Classificação

Canadá – 4 pontos (saldo: 6)

Suíça – 4 pontos (saldo: 3)

Bósnia e Herzegovina – 1 ponto (saldo: -3)

Catar – 1 ponto (saldo: -6)

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

2ª rodada

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Canadá 6 x 0 Catar

No Grupo B, Canadá e Suíça concentram as atenções da rodada. Com quatro pontos cada, as duas seleções chegam empatadas na liderança e disputam diretamente o primeiro lugar da chave.

Enquanto isso, Bósnia e Herzegovina e Catar entram em campo com apenas um ponto. Para seguirem com chances de classificação, ambas as equipes precisam vencer e contar com resultados favoráveis na outra partida do grupo.

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